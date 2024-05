„Není to problém jenom u nás, zaměstnavatelé bojují s hledáním a udržením kvalitních lidí všude v Evropě. Vloni většina zaměstnavatelů mzdy zvedala a stejný trend očekáváme i letos. Zaměstnanci mají také zájem o investice ze strany zaměstnavatele. Zajímají je školení a další vzdělávání, třeba v oborech umělé inteligence,“ říká Martin Jánský, generální ředitel české pobočky společnosti Randstad.

Hlavní atributy pro hledání atraktivního zaměstnavatele na prvních příčkách i letos zůstávají podobné jako v posledních letech. Zjišťovala to společnost Randstad ve svém každoročním výzkumu. Zajímavá mzda a zaměstnanecké benefity zůstávají mezi nejvýznamnějšími z argumentů, proč zaměstnanci ve firmách zůstávají nebo naopak zaměstnavatele mění. V preferencích ze strany zaměstnanců následují pestrost práce, ale také možnost dalšího vzdělávání, třeba ve formě placených kurzů.

Na trhu je dnes škála rekvalifikačních kurzů pestrá. Jde o to utvářet koncepci, plánovat do budoucnosti, co budou tito přeškolení lidé potřebovat a co budou potřebovat jejich manažeři. „Předpokládat, co bude v konkrétním oboru podstatné. Co se nám zdá důležité dnes, za dva či tři roky být nemusí. Kdo by ještě před dvěma či třemi lety čekal, jak rychle vstoupí na trh umělá inteligence a jak rychle se s ní lidé budou potřebovat naučit pracovat?“ vyzvedává předvídavost a koncepčnost v HR v rozhovoru Martin Jánský.