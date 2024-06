Umělá inteligence mění svět a ne jinak tomu je i v oblasti podnikání. Jedním ze segmentů, který díky generativním jazykovým modelům zažívá doslova revoluci, je reklama a marketing. Speciálně pak ta v on-line prostředí. Důvodem přitom zdaleka není jen to, že pomalu dochází k ukončování cookies, které byly nositeli dat třetích stran a tedy i klíčem k cílené inzerci. Pravidla začínají měnit i nové marketingové nástroje založené na bázi AI.

„Rok 2023 byl ve znamení toho, že se velké technologické firmy předháněly, kdo přinese na trh lepší demo verze jazykových modelů,“ připomněl na konferenci Think AI chatovací aplikace na bázi AI jako je ChatGPT, Gemini anebo Copilot Marek Bražina, Cloud Customer Engineer v české divizi společnosti Google. „Za pouhý rok jsme se ale dostali ze situace, kdy jsme si říkali, zdali a případně jak můžeme tyto technologie využívat i směrem k firemním klientům do situace, že si bez nich budoucnost například ecommerce nelze představit,“ dodal.

3D obrázky i virtuální zkušební kabinky

Právě americká společnost Google představila na nedávné konferenci Google Marketing Live konané v kalifornské Mountain View několik novinek a trendů. Ty ukazují, kudy by se on-line reklama mohla v budoucnu ubírat. Příkladem je Performance Max, což je druh kampaně, kterou podniky využívají mimo jiné pro tvorbu reklamy na internetu. Google do Performance Max v následujících měsících přidá funkci umožňující při tvorbě příspěvků upravovat u inzerátů font, barvu popisků a celkový vzhled. Tyto příspěvky se následně objevují uživatelům například v bannerových reklamách na webových stránkách.

Výsledkem je, že firma má větší kontrolu nad tím, jak se reklama zobrazuje. Rozšířeno bude také editování obrázků: přibude možnost variovat různá pozadí, ořezávat fotky nebo doplňovat inzerát o další objekty. Formát se potom automaticky nasadí na všechny reklamní služby Google.

Nové možnosti budou mít firmy také v souvislosti s tím, jak se jejich reklamy na produkty budou ve vyhledávání přes Google objevovat. Ještě letos budou moci obchodníci, nejdříve v rámci beta verze, doplnit inzeráty o vizuální prvky, například krátká videa.

V praxi to bude vypadat následovně. Po zadání hesla například „sportovní kraťasy“, se objeví ve vyhledávání produkt firmy, která tento druh zboží prodává. Na produktové fotografii, která je k vidění už nyní, přibude symbol, na který když nakupující „najede“ myší, zobrazí se mu krátké video podobné reels na Instagramu či shorts na YouTube. Na něm bude spot firmy (anebo video od spolupracujícího tvůrce), kde bude model či modelka cvičit právě v dotyčných sportovních kraťasech. Kromě toho zde bude i cenovka a možnost zboží rovnou zakoupit a také odkaz na webové stránky prodávajícího.

Google v budoucnu počítá i s přidáním dalších funkcí. Jde například o lepší vizualizaci zboží, které se seřadí v náhledu pod řádkem vyhledávání, když do něj uživatel napíše například heslo „tenisky“. Pokud prodávající nejprve dodá Googlu dostatečně kvalitní produktové fotografie, boty se objeví v 3D modelu, který se bude pravidelně otáčet tak, aby si jej bylo možné prohlédnout ze všech úhlů. Technologický gigant také plánuje, že by u každého kusu oblečení byla jakási virtuální zkušební kabinka. Nakupující by zde mohl každý kus vyzkoušet na několika postavách s různými mírami, aby si ověřil, jestli mu košile či tričko skutečně padne.

Po vyhledání konkrétní společnosti by se měl kupujícím zobrazit také její profil s šíří informací, kterou si sama zvolí (vyplněním údajů v aplikaci Google Merchant Center). Kromě produktových fotografií, odkazu na webovky či recenze klientů se zde mohou objevit i odkazy na případná marketingová videa na YouTube, slevové akce anebo další detaily. Těmi mohou být třeba cena za dovoz anebo to, po jak dlouhé době od nákupu je možné zboží vrátit.

AI není zadarmo, náklady však spíše snižuje

Jednou z firem, která již umělou inteligenci v oblasti marketingu, reklamy a péče o zákazníky používá, je prodejce fitness produktů a zdravé výživy GymBeam. „Na implementaci jsme začali pracovat přibližně v lednu 2023. Šlo o to roztřídit takzvané tickety, tedy požadavky klientů, které k nám skrze komunikační kanály dorazí - jde například o dotaz na infolince, kdy může klient očekávat, že objednávka dorazí. A to tak, aby se daly tyto požadavky škálovat. To do té doby nebylo možné. Díky umělé inteligenci jsme dokázali tickety oštítkovat za daleko kratší dobu než kdybychom to dělali jiným způsobem,“ říká Jakub Žilinčan, manažer péče o zákazníky v GymBeam.

Výsledkem je, že firma díky AI nástrojům dokáže rychleji reagovat na požadavky klientů. Na bázi umělé inteligence nyní v GymBeamu vyvíjejí i novou chatovací aplikaci, která má pracovní název Jim 2.0. Ta by měla umět reagovat na dotazy klientů prostřednictvím chatbota na webu firmy sofistikovaněji než doposud.

Problém současných chatbotů, které ještě technologie umělé inteligence nevyužívají, spočívá v tom, že pokud není dotaz jasně formulovaný tak, že jej chatbot rozpozná, nedokáže klientův požadavek uspokojivě vyřešit. A nakonec se tak zákazník stejně musí spojit s infolinkou a tedy i konkrétním člověkem.

Zavádění nových technologií sice pro firmu může být zpočátku poměrně drahé, dlouhodobě však povede spíše ke snížení nákladů. Dobrým příkladem je oddělení péče o zákazníky. „Cílem je, abychom nabírali méně lidí než jak rychle rosteme. To je strategie většiny firem, pokud chtějí zvyšovat svou ziskovost,“ dodává Žilinčan. Umělá inteligence může nejen pomoci s opakujícími se činnosti, ale může i rozšířit kompetence a schopnosti části zaměstnanců, kteří toho díky novým nástrojům mohou stihnout více než kdyby nástroje k dispozici neměli.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Google.