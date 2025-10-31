Šetřit ano, ale pohodlně. Češi hledají rovnováhu mezi komfortem a odpovědností
Češi se často vnímají jako národ, který se umí chovat šetrně. Třídí odpad, šetří vodou nebo topí jen tolik, kolik je nutné. Data z Barometru udržitelnosti ale ukazují, že realita je pestřejší. Společnost se dělí do několika skupin podle toho, jak daleko jsou lidé ochotni zajít.
Největší část tvoří takzvaná "pohodlná většina". Ta souhlasí s menšími změnami, pokud nejsou příliš nákladné nebo složité. Menší, ale viditelná skupina "nadšenců" je připravena chovat se ekologicky i za cenu vyšších nákladů a aktivně hledá cesty, jak spotřebu energie dlouhodobě snížit. Na opačném pólu pak stojí lidé, kteří téma udržitelnosti zcela odmítají, a mezi oběma extrémy se pohybují pragmatici, kteří myšlenku podporují spíše teoreticky, ale sami v ní nejsou příliš aktivní.
Tento obrázek postojů dobře zapadá i do dalších výsledků průzkumu, které sledují konkrétní opatření v domácnostech. Češi se ve výzkumech rádi označují za ekologicky smýšlející. Jenže konkrétní kroky ukazují jiný obrázek. Nejčastějšími opatřeními v domácnostech jsou ta, která nevyžadují velké investice. Patří mezi ně důkladné zhasínání světel, snížení teploty při vytápění nebo vypínání spotřebičů ze zásuvky.
Naopak opatření s největším úsporným potenciálem, jako je zateplení budov, výměna oken a dveří nebo instalace solárních panelů, zůstávají v menšině. Důvod je zřejmý: znamenají vysoké náklady a delší návratnost, což většina domácností v současné ekonomické situaci odkládá. Přitom právě zde se skrývá největší prostor pro úspory. Podle Tomáše Bělohoubka, jednatele E.ON ČR, tvoří vytápění a ohřev vody klidně až devadesát procent celkové spotřeby energie v průměrné domácnosti. "Výsledky nám jasně ukazují, že lidé jsou ochotni dělat konkrétní kroky, pokud jim dávají smysl a jsou dostupné. Naší rolí je jim v tom pomoci. Já vždy doporučuji, soustřeďte se na úsporu vytápění a ohřev vody. To je absolutní základ. Tedy izolace, okna, spotřeba teplé vody a možná až pak moderní tepelná čerpadla," doplňuje Tomáš Bělohoubek.
Změny klimatu už Češi nevnímají jako vzdálený problém, ale jako realitu, která se jich přímo dotýká. Podle Barometru udržitelnosti společnosti E.ON se extrémního počasí, tedy především vln veder, sucha a prudkých bouří, obává až 82 procent respondentů. Jde tak o vůbec nejčastější obavu spojenou s dopady klimatických změn. Tyto jevy se navíc objevují čím dál častěji a zasahují celé regiony, což posiluje pocit, že se klima mění i v českých podmínkách.
Na druhém místě stojí obavy ze zvyšování cen energií a vody, které sdílí přibližně dvě třetiny domácností. Rostoucí náklady na provoz domácnosti lidé vnímají jako přímý důsledek klimatických i geopolitických tlaků a mají obavy, že se situace v budoucnu ještě zhorší.
Poměrně nově se mezi obavami objevuje také riziko rozsáhlejšího výpadku elektřiny, který by mohl ovlivnit chod domácností i firem. Tento strach zesílil po červencovém blackoutu, který zasáhl Českou republiku. Ten však nesouvisel s obnovitelnými zdroji, ale s největší pravděpodobností šlo o technickou závadu. Odborníci přitom upozorňují, že šlo o výjimečný případ a že česká přenosová soustava patří dlouhodobě k těm nejspolehlivějším v Evropě.
Navzdory těmto obavám Češi podporují přechod k čistším a stabilnějším zdrojům energie. Největší důvěru mají v jadernou energii a obnovitelné zdroje, především vodní a solární elektrárny. Naopak uhlí považují za zdroj, jehož role by měla postupně odeznít. "Přechod na obnovitelné zdroje přináší větší energetickou nezávislost i stabilnější ceny v dlouhodobém horizontu. Po instalaci jsou obnovitelné zdroje nejlevnějším způsobem výroby energie, protože nevyžadují palivo, takže by určitě měly být přirozenou součástí našeho budoucího energetického mixu," dodává Tomáš Bělohoubek.
Energetická transformace: Známý pojem, neznámý obsah
Přechod k nové energetice se nejen v Česku stal nevyhnutelným tématem. Zatímco dříve šlo o abstraktní pojem, dnes se promítá do konkrétních rozhodnutí od způsobu vytápění po to, jakou elektřinu budeme vyrábět a spotřebovávat. Přesto většina lidí vnímá transformaci spíše jako vzdálený proces než něco, co ovlivní každodenní život.
Budoucnost je decentralizovaná. Akumulace a chytré sítě mění energetiku
Česká energetika prochází největší proměnou za poslední dekády. Velké centrální zdroje postupně doplňují menší, lokální výrobci energie od domácnosti přes obce až po firmy. Roste počet fotovoltaických elektráren, přibývají tepelná čerpadla a stále víc se mluví o akumulaci. Ta umožní ukládat přebytky vyrobené energie a stabilizovat síť v době, kdy slunce nesvítí nebo nefouká vítr. "Akumulace je svatý grál současné energetiky a za posledních deset let jsme v této oblasti udělali obrovský pokrok. Bateriová úložiště jsou dnes efektivnější, dostupnější a lépe integrovatelná do sítě. Věřím, že budoucnost české energetiky bude decentralizovaná. Akumulace energie a chytré řízení spotřeby umožní, aby domácnosti nebyly jen odběrateli, ale i aktivními hráči systému," říká Tomáš Bělohoubek z E.ON. - upravená citace o akumulaci z rozhovoru
Vyvážený mix budoucnosti: jádro, obnovitelné zdroje i plyn
Budoucnost české energetiky bude stát na kombinaci více zdrojů, které se vzájemně doplňují. Zatímco uhlí bude v příštích letech postupně ustupovat, nahradí ho jiné zdroje jako jádro, obnovitelné zdroje a zemní plyn. Ten hraje důležitou roli hlavně v přechodné fázi. "Mix budoucnosti bude jádro, plyn - u kterého zatím nevíme, na jak dlouho - slunce, vítr a biomasa. Zásadní vždy je a bude, aby systém byl vyvážený, bezpečný a ekonomicky udržitelný," doplňuje Bělohoubek. Tento pohled odpovídá i širším trendům v Evropě.
Většina zemí hledá cestu, jak spojit stabilitu jaderných a plynových elektráren s flexibilitou obnovitelných zdrojů. Zatímco obnovitelné zdroje přinášejí čistou energii a větší soběstačnost, jádro poskytuje jistotu dodávek i v dobách, kdy tyto zdroje zaostávají. Plyn zůstává přechodovým zdrojem, který pomáhá překlenout období, než budou obnovitelné technologie a akumulace dostatečně rozvinuté. Cílem je, aby systém zůstal spolehlivý, bezpečný a cenově dostupný. Právě propojení různých zdrojů umožní snižovat závislost na dovozech paliv, stabilizovat síť a zároveň přispívat k naplnění evropských klimatických cílů.
Češi začínají vyrábět, sledovat i řídit vlastní spotřebu
Změna energetiky se tak neodehrává jen v elektrárnách nebo na burzách. Dopadá i na běžné domácnosti, které se z pasivních odběratelů energie postupně stávají jejími aktivními účastníky. Rostoucí dostupnost fotovoltaiky, tepelných čerpadel a bateriových úložišť umožňuje lidem část své spotřeby pokrýt vlastní výrobou a snižovat tak závislost na dodavatelích i kolísání cen. Transformace ovšem neznamená jen technologickou změnu, ale i posun v přemýšlení. Domácnosti se učí s energií aktivně hospodařit. Sledovat spotřebu v reálném čase, plánovat vytápění nebo využívat chytré tarify, které motivují k přesunu části spotřeby do levnějších časů.
S rozvojem digitalizace a chytré sítě se tento přístup pravděpodobně stane běžnou součástí fungování domácností. Součástí přechodu k moderní energetice bude i větší důraz na úspory. Investice do zateplení, modernizace vytápění nebo výměny spotřebičů patří k opatřením, která přinášejí rychlou návratnost. Stále důležitější roli hrají i programy podpory a dotace, které mají usnadnit přechod na úspornější technologie širšímu okruhu lidí. Podle odborníků tak právě domácnosti sehrávají v transformaci klíčovou roli.
"Překvapilo nás, že jen osm procent lidí ví, co skutečně obnáší energetická transformace. To ukazuje, že je potřeba nejen investovat do technologií, ale také do vzdělávání a komunikace. Lidé musí rozumět tomu, co se kolem nich děje a jak se mohou do vývoje zapojit. Protože jen ten, kdo se do transformace zapojí, z ní může benefitovat," připomíná Tomáš Bělohoubek
Udržitelnost začíná tam, kde žijeme
Udržitelnost se dnes často spojuje s úsporami energií, ale její skutečný význam je mnohem širší. Nejde jen o to, kolik spotřebujeme, ale i o způsob, jak přemýšlíme o prostředí, ve kterém žijeme. I proto se společnost E.ON dlouhodobě snaží toto téma přiblížit prostřednictvím soutěže E.ON Energy Globe, která oceňuje inspirativní projekty z oblasti ochrany přírody, inovací a šetrného přístupu k životnímu prostředí. Jejím letošním vítězem se staly Ptačí parky České společnosti ornitologické, které v několika regionech obnovují mokřady, zadržují vodu v krajině a vytvářejí prostor pro návrat původních druhů. Z předchozích let pak zaujaly například projekt NIL Textile, jenž z použitého textilu vyrábí nové oblečení a dává materiálům druhý život, nebo start-up MYCO, který vyvíjí obaly z houbového mycelia, což je plně rozložitelný a udržitelný materiál, jenž může nahradit plasty v balicím průmyslu. Tyto příběhy mají jedno společné: ukazují, že udržitelnost není jen o snižování spotřeby, ale i o hledání nových cest, jak propojit inovaci, odpovědnost a každodenní život.
Česko krok za krokem k udržitelnější energetice
Češi nejsou k udržitelnosti lhostejní, jen na ni nahlíží realisticky. Ke změnám přistupují s rozvahou a hledají rovnováhu mezi modernizací, jistotou a snahou dělat věci správně. Tento přístup se odráží i v energetice, kde místo skokových změn přichází postupná modernizace, která má být udržitelná nejen pro planetu, ale i pro domácí rozpočty. Podstatou proměny však není jen výměna zdrojů, ale i změna přístupu. Energetika se stává obousměrným systémem, kde se výroba i spotřeba stále více propojují. Domácnosti, obce i firmy začínají energii nejen využívat, ale i vyrábět a lépe s ní hospodařit. Tento posun otevírá cestu k větší nezávislosti a zároveň posiluje stabilitu celé sítě od lokální úrovně až po národní infrastrukturu. Aby se změna mohla rozvíjet, bude nutné ji dál vysvětlovat, podporovat a propojovat s každodenním životem. Cíl zůstává jasný: bezpečná, stabilní a dostupná energie, která dává smysl jak ekonomicky, tak společensky. A Česko je na cestě, kde se k ní krok za krokem přibližuje.
Článek vyšel ve spolupráci se společností E.ON.
