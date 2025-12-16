Obrat společnosti dm soustavně roste, oproti loňskému jedenáctiprocentnímu nárůstu ale tento rok zpomalil. Jaké faktory na to mají vliv?
V porovnání s minulým rokem to opravdu může vypadat jako zpomalení. V kontextu celého našeho sektoru ale dm dlouhodobě roste třikrát rychleji než zbytek trhu, takže i tento rok považujeme za velmi úspěšný. Stojí za tím především fakt, že se primárně zaměřujeme na kvalitativní expanzi. To znamená, že zlepšujeme naši prodejní síť, regenerujeme prodejny, přesouváme je na atraktivnější místa a investujeme do implementace inovativních designových prvků. Nezvyšujeme tedy počet prodejen, ale investujeme do jejich kvality a to se nám vyplácí.
Nákupní koš dm zdražuje oproti celkové inflaci nižším tempem, v letošním roce to bylo jen 0,37 procenta. Jak se vám podařilo toho docílit?
Klíčová je naše strategie dlouhodobých cen, která se zásadně liší od většiny retailerů na českém trhu, kteří obvykle lákají zákazníky na akční ceny. My když cenu snížíme, tak sleva platí minimálně čtyři měsíce, často i déle. Zdražování dodavatelů promítáme do cen jen minimálně a je za tím soustavné zefektivňování našich interních procesů. Stále snižujeme náklady a tvrdě vyjednáváme s dodavateli, abychom nemuseli zvyšovat koncové ceny zákazníkům.
Ještě se vrátím k těm dlouhodobým cenám. Češi jsou přece známí tím, že slyší na slevové akce a často jim přizpůsobují své nákupy. Když žádné akční slevy nemáte, nepřicházíte tím o zákazníky?
Ta otázka se nabízí a já ji chápu. Na druhou stranu si v souladu s naším sloganem „Zde jsem člověkem...“ klademe otázku, co člověk vlastně potřebuje a proč na ty slevové akce slyší? Věříme, že lidé ve skutečnosti nehledají samotný hon za akcemi, ale možnost nakoupit výhodně. Naše strategie jim umožňuje spolehnout se na stabilní ceny bez rizika, že za pár dní uvidí tentýž výrobek o desítky procent levněji. Tuto filozofii doplňujeme silnou nabídkou privátních značek a věrnostním programem, takže zákazník u nás získá výhodnou cenu i bez běhání po akcích.
Jak hodnotíte letošní předvánoční nákupní sezonu v síti vašich drogerií?
Vánoční nákupy jsem se naučila hodnotit až po Novém roce, kdy je výsledek definitivní. Ale už nyní vidíme ve srovnání se stejným obdobím loňského roku vyšší obrat a množství prodaných výrobků. Nárůsty jsou v řádu vyšších jednociferných procent, takže vývoj je z našeho pohledu uspokojivý.
Roste zájem zákazníků o konkrétní sortiment?
V předvánočním období tradičně roste prodej dárkových balíčků a kosmetiky, výrazně se daří také „do it yourself“ adventním kalendářům, které si zákazníci sami naplní. Dlouhodobě pak pozorujeme silný trend v oblasti longevity. Zvyšuje se poptávka po doplňcích stravy, produktech pro prevenci a péči o zdraví, kde sledujeme dvouciferné nárůsty prodejů. V tomto odvětví vidíme i budoucnost, protože se blíží odchod Husákových dětí do důchodu a mnozí zákazníci se teď snaží proaktivně pracovat na péči o své zdraví. Takže nakupují výrobky, které jim v tom pomáhají.
Proč tyto produkty vyhledávají v drogerii a ne v lékárnách?
V lékárnách je samozřejmě nakupují taky. Ale drogerie jsou pro mnoho zákazníků časově i logisticky dostupnější. Otevírací doba je delší, nákup je samoobslužný a zákazník může doplňky stravy pořídit v rámci běžného nákupu, aniž by čekal ve frontě nebo musel jednat s personálem. Navíc vidíme, že zákazníci jsou dnes velmi dobře informovaní, produkty si předem nastudují a nevyžadují odborné poradenství.
U doplňků stravy a dalších produktů spojených s prevencí a péčí o zdraví sledujeme dvouciferné nárůsty prodejů.
Jaké pozorujete trendy v nákupním chování zákazníků?
Věrní zákazníci k nám chodí častěji, ale s menšími nákupy, v součtu však nakoupí více produktů. Jak už jsem zmiňovala, posiluje zájem o zdravý životní styl, bioprodukty a potraviny zdravé výživy, což podporujeme rozšiřováním privátní značky dmBio a prodejní plochy pro tyto výrobky. Výrazně roste také online prodej a služby typu Scan&Go nebo vyzvednutí předem připravených objednávek na prodejnách. To využívají například rodiny s malými dětmi, kde maminka přes den nakoupí online z domova a tatínek cestou z práce vyzvedne v prodejně připravenou tašku.
Využíváte i výdejní boxy?
Ano, dovážíme buď na konkrétní adresu nebo do boxů. Ty zavádíme i přímo na našich prodejnách, aby zákazníci s objednávkou nemuseli čekat na personál. Služby tohoto typu rozšiřujeme velmi rychle, protože vidíme překotný vývoj inovací a český trh je právě v oblasti e-commerce hodně rozvinutý. Zákazníci tu často požadují služby, které jsou v jiných zemích třeba ještě v plenkách.
Co dalšího je pro české zákazníky charakteristické?
Jsou zvyklí nakupovat online a patří mezi nejnáročnější v Evropě, pokud jde o transparentnost cen. Chtějí mít jasno, kolik výrobek stojí, a nelíbí se jim slevy postavené na předchozím skrytém zdražení. Proto klademe důraz na srozumitelné a férové ceny a vyhýbáme se marketingovým praktikám, které by mohly zákazníky mást.
Plnou nádrž a k tomu prášky na alergii. Benzinky a drogerie smí nově nabízet více léků
V letošním školním roce jste vybavili 265 základních škol menstruačními potřebami. Jakou má tato iniciativa odezvu a budete v ní pokračovat i v dalších letech?
Menstruační potřeby jsme dodali do 265 škol, na každou naši prodejnu připadla jedna škola v okolí. Do budoucna uvažujeme o rozšíření nebo pokračování této aktivity, nicméně zatím je to ve fázi přípravy. Chceme dál šířit osvětu v této oblasti a s novou legislativou, která bude platit od příštího roku, budeme uvažovat nad tím, jak se v následujícím období zapojíme.
Sortiment i komunikace drogerií obvykle cílí především na ženy. Jak uvažujete nad podporou mužského zdraví a krásy? Na co podle vaší zkušenosti muži slyší?
Tento trend se prohlubuje v posledních deseti až patnácti letech a souvisí s nárůstem single domácností, ve kterých žije stále více mužů. Víme, že muži jsou obvykle netrpěliví a více citliví na kvalitu. A hlavně nechtějí v obchodě strávit moc času. Proto soustřeďujeme veškerou pánskou kosmetiku a další produkty pro muže do jednoho regálu, který umisťujeme co nejblíže vchodu, aby muži nemuseli procházet celou prodejnou a hledat svoje zboží. Tento segment v minulých letech zaznamenával proporciální růst, nicméně v posledních letech se stabilizoval a teď roste podobným tempem jako jiný sortiment.
Jaká technologie aktuálně nejvíc ovlivňuje rozvoj vaší společnosti?
Technických inovací je mnoho, zejména v zázemí, kde je zákazníci přímo nevidí. Jsou ale zásadní pro zefektivnění interních procesů a mají vliv na snižování nákladů, o kterém jsem mluvila v úvodu. Sjednocujeme naše back-office systémy v rámci jednotlivých zemí, kde dm působí, což nám přináší velké úspory, které pak můžeme promítnout do prodejní ceny našich produktů.
Jakým směrem chcete síť dm drogerií rozvíjet v následujících letech?
Vnímáme velký zájem spotřebitelů o prevenci a péči o zdraví. Tuto oblast bychom chtěli dál rozšiřovat, ať už jde o naše privátní značky, nebo o další nabídku zboží. Jádrem našeho sortimentu je od začátku péče o krásu a zdraví. V budoucnu tedy chceme posílit právě tu oblast, která se týká zdraví. Tímto směrem se chceme profilovat a přizpůsobovat tomu nové produkty i služby.
