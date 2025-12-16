V posledních měsících se kolem pravidel EU zvedla vlna protestů zemědělců napříč Evropou. Kritika míří na byrokracii, ekologické požadavky i na to, že většina podpory stále končí u největších podniků. Jak dobře se v systému orientujete vy? Víte, komu směřuje největší část dotací, co musí farmáři splnit, aby na ně dosáhli, a co se má v pravidlech nově změnit?
Vyzkoušejte si své znalosti v krátké anketě, která přehledně ukazuje, jak jednotná zemědělská politika Evropské unie funguje – a jak konkrétně dopadá na české zemědělce.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist