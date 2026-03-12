Optimismus však Svobodovi nechybí u investice, do které se pustil minulý rok společně s Jihočeskou univerzitou a Asociací sociálního zemědělství. Jedná se o výzkumný projekt, který má zemědělcům zjednodušit práci pomocí digitálního zařízení na delegování pracovních úkolů. Svoboda v něm hraje roli iniciátora a spoléhá se na to, že investici kompletně pokryje z dotačních peněz v rámci grantu Evropského investičního partnerství „Produktivita a udržitelnost zemědělství“ (EIP-AGRI).
Jak vůbec projekt na vývoj softwaru pro farmáře vznikl?
Jako mladý zemědělec hodně cestuji po Evropě v rámci EU CAP Network (Evropská síť pro společnou zemědělskou politiku – pozn. red.), která pořádá různé konference, semináře a pracovní skupiny. Tam jsem se dozvěděl o existenci operačních skupin, což je forma spolupráce zemědělců s veřejným a výzkumným sektorem. Funguje to tak, že zemědělec přijde s požadavkem na nějakou inovaci, která by mu usnadnila život. Osloví s ním výzkumný institut, vědci dají hlavy dohromady a společně vypracují projekt, který když má štěstí, dostane schválení a doporučení k financování. Jsou na to dost štědré evropské dotace. Řekl jsem si, že bych v rámci takové operační skupiny mohl realizovat svůj nápad.
Jaký nápad?
Inspirovala mě k němu moje kolegyně zootechnička, extrémně šikovná paní, která si jednou posteskla, že tráví spoustu času v kanceláři nebo na různých výjezdech, kde musí neustále někoho kontrolovat. A jestli by jí něco nemohlo tu práci ušetřit. Mně se od té doby začal v hlavě rodit nápad na zařízení, které by jí pomohlo lépe koordinovat pracovní úkoly. Byl jsem v té době v Lisabonu na předávání cen za operační skupiny a řekl jsem si: když mohou zemědělci na Sicílii získat statisíce eur na zlepšení valorizace produktů z oslího mléka, proč bychom je my nemohli dostat i my na aplikaci, která usnadní práci farmářům?
Měl jste v té době už konkrétní představu o tom, jak by takové řešení mohlo vypadat?
Měl jsem takovou naivní ideu. Představoval jsem si, že dobytek očipujeme a pomocí těch čipů budeme sledovat jejich zdravotní stav, známky latentních onemocnění nebo říje a tím kolegům zootechnikům usnadníme práci. Jenže tohle už před námi vyvinuli Estonci a v rámci operačních skupin se musí podpora čerpat na úplně nový nápad.
Ale pak jsem se obrátil Jihočeskou univerzitu a po zhruba dvouletém promýšlení jsme společně přišli na myšlenku, že bychom rádi vyvinuli aplikaci, ze které by management mohl rozesílat jednotlivým pracovníkům úkoly a zaměstnanci by zase pomocí čtečky potvrzovali, že jsou na místě a že je úkol splněný. Třeba že je zkontrolovaná ohrada nebo že jsou zvířata nakrmená.
Využily by to spíš velké agropodniky, nebo malé farmy?
Využily by to všechny zemědělské firmy: od malého farmáře, který má tři brigádníky, až po velké agroholdingy s tisíci hektary půdy, kde si manažer potřebuje udělat přehled o tom, co se na poli dělo, třeba jako podklad pro plánování nebo odměňování. Systém by měl být škálovatelný na celé spektrum farem a extrémně uživatelsky přívětivý, aby se dal používat i v sociálním zemědělství, kde pracují lidé s handicapem. Řešili jsme to s Asociací sociálního zemědělství a zjistili jsme, že právě pro sociální farmy by taková aplikace mohla být obzvlášť prospěšná.
Proč právě pro ně?
Protože jejich pracovníkům může dodat motivaci k mnohem větší samostatnosti a odpovědnosti za vlastní práci. Díky chytrému zařízení jim nikdo nemusí stát neustále za zády a kontrolovat každý jejich krok.
Většina zemědělců bojuje s nedostatkem kvalifikované pracovní síly. Věřím, že nový nástroj jim pomůže práci efektivně zorganizovat.
V jaké fázi teď projekt je?
Dostali jsme se mezi projekty doporučené k financování, což už je velmi nadějná fáze. Ale dohodu o poskytnutí dotace nemáme ještě finálně schválenou. Věříme, že je to na dobré cestě, a dáváme teď hlavy dohromady, aby ten software byl opravdu přínosný a měl přidanou hodnotu oproti stávajícím řešením, například díky využití umělé inteligence.
Máte k tomu i podněty ostatních farmářů nebo konkrétní požadavky na to, co by takový systém měl umět?
Víme z praxe, že většina našich kolegů bojuje s nedostatkem kvalifikované pracovní síly. Proto si myslíme, že hlavně uvítají nástroj, který jim pomůže práci efektivně zorganizovat, aby mohli fungovat i v omezeném počtu lidí.
Jaké jsou celkové náklady projektu a jak ho budete financovat?
Celkové náklady jsme vypočítali na devět milionů korun a zahrnují jen lidskou práci výzkumníků a vývojářů, nejsou tam žádné technologické nebo materiální složky. Já budu projekt financovat jako jeho iniciátor a počítám s plným pokrytím nákladů z evropského dotačního fondu.
Jak se potom váš software dostane k zemědělcům?
Chtěli bychom ho uvést na trh jako komerční produkt, podobnou zkušenost mají i naši kolegové ze zahraničí. Například v Nizozemsku podobná skupina vymyslela inovativní stroj na odstraňování mandelinek bramborových z rostlin. V ekologickém zemědělství se totiž nemohou používat postřiky, takže hledali způsob, jak se mandelinek zbavit, aby je nemuseli vybírat ručně. Nakonec přišli s robotkem, který ometá mandelinky z brambor malými smetáčky, aby rostlinu nepoškodil. Ten stroj teď prodávají biofarmářům a podobně bychom to chtěli udělat my.
Celé to zní nějak podezřele jednoduše. Můžete popsat i nějaká úskalí, jaká takový projekt má?
Spousta lidí v zemědělství má problém s agendou kolem dotací. Napsat projekt je ještě to nejmenší, ale souvisí s tím pak velmi složité výkaznictví a administrativa. Já ale na to mám opravdu dobrý tým, na který jsem se obrátil už při řešení jiných dotačních projektů, je to firma Agroteam v Českých Budějovicích. Opravdu velcí profesionálové. Kdybych si to měl psát sám, tak bych se v tom ztratil.
Kdy asi uvidíme váš software v praxi?
Myslím, že do tří nebo maximálně čtyř let by to už mohlo běžet. Naplno se do toho ale pustíme až ve chvíli, kdy bude dotace finálně schválená a potvrzená.
