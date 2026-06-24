Víte, zda mají krávy povinná drbátka nebo kolik peněz z rozpočtu EU míří na zemědělství? A tipli byste si, v čem jsou české farmy na první příčce v Evropě? A kdo uděluje a kontroluje dotace? Prověřte si v našem kvízu znalosti o společné zemědělské politice v EU.
Zemědělské dotace patří mezi nejvýznamnější položky evropského rozpočtu a dlouhodobě vyvolávají debaty o tom, jak spravedlivě jsou rozdělovány a zda skutečně plní svůj účel. Pravidla, která ovlivňují fungování farem, podobu krajiny i ceny potravin, přitom často zůstávají mimo pozornost veřejnosti.
Otestujte si v naší anketě, jak dobře se orientujete v systému podpor, povinnostech zemědělců i specifikách českého zemědělství v evropském kontextu.
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