Ceny bytů zvyšuje válka, nedostatek materiálů i rostoucí ceny energií a stavebních prací. Podepisují se na nich také vyšší požadavky na kvalitu a udržitelnost. „Trend se proměnil v legislativní normy, které výstavbu pochopitelně zdražují. Tyto změny už nejde ve stavebnictví ignorovat,“ říká v rozhovoru pro HN Vlastimil Kaňovský, předseda představenstva společnosti Ridera Stavební. Ta vznikla před 30 lety v návaznosti na bývalý státní podnik Bytostav Poruba, takže má na stavebním trhu už více než sedmdesátiletou tradici. Dnes staví byty v Ostravě a v Praze – například v karlínském Rohan City, v kralupské rezidenci U Vltavy nebo v obytném souboru Makovská v Dolních Počernicích.
Jak byste charakterizoval největší změny na stavebním trhu v posledních dvaceti letech?
Stavebnictví se za posledních dvacet let změnilo prakticky ve všech směrech. Jedním z prvních problémů byla světová finanční krize. Ze stavebnictví odešlo asi 60 tisíc kmenových zaměstnanců a následky tohoto výpadku vidíme dodnes, generačně se nám ho ještě nepodařilo dohnat. Druhým důležitým faktorem byla pandemie covidu, která ohrozila dodávky materiálů a zpřetrhala dodavatelské řetězce. Pak přišel cenový šok spojený s válkou na Ukrajině, kdy se nám zdražily materiály a energie.
Tohle všechno obor stavebnictví silně ovlivnilo a v důsledku toho v dnešní době musíme na stavbě kromě cen, termínů a kvality řídit také rizika. V naší firmě to například také vedlo k rozhodnutí, že opustíme sektor veřejných zakázek a budeme stavět jen pro privátní klienty a angažovat se v rezidenční výstavbě. S majitelem skupiny Ridera Václavem Daňkem jsme se rozhodli správně, jen v Praze máme letos aktuálně rozestavěných přes 700 bytových jednotek a 250 bytů je již zkolaudovaných.
S nedostatkem kvalifikované pracovní síly a skokovým zdražováním materiálů se dnes potýkají všechny stavební společnosti. Jak těmto problémům čelíte ve vaší firmě?
Co se týče materiálů, máme v portfoliu vybrané stavebniny a „dvorní“ dodavatele, se kterými spolupracujeme desítky let a u kterých víme, že práci odvedou kvalitně a včas. A pokud jde o zaměstnance, naší strategií je kvalitní lidi motivovat finančně. Nabízíme jim nejen výhodné mzdové podmínky, ale i benefity a různé odměny, abychom si je udrželi. Naší velkou výhodou je to, že jsme rodinná firma, a ne mezinárodní korporace. V naší firmě Ridera Stavební pracuje něco málo přes sto lidí a další více než stovka bude v celé skupině Ridera. Díky tomu můžeme být v některých záležitostech ve vztahu k zaměstnancům pružnější.
Jak váš obor ovlivňuje postupná digitalizace? Pomohou s nedostatkem pracovní síly nové technologie?
Digitalizace v současné době nejvíc pomáhá při získávání stavebního povolení ve stavebním řízení. To se nás jako stavební firmy příliš nedotýká, protože k nám se projekt dostane až ve fázi, kdy je stavba povolená. Samozřejmě ale využíváme různé technologické nástroje, které proces stavby velmi zefektivňují a zdokonalují, například BIM modelování nebo drony.
Pokud jde o problém s nedostatkem pracovníků, řekl bych, že víc než digitalizace ho pomáhá řešit prefabrikace. A tím nemyslím jen panely, ale například prefabrikované koupelny, nebo dokonce celé bytové domy. V zahraničí je to už naprosto běžné a také u nás se tyto prefabrikované byty začínají stále více objevovat. My teď například instalujeme desítky prefabrikovaných koupelen v jednom z našich projektů na Roztylech. Koupelny dovezeme na stavbu už hotové, na místě je jen usadíme a připojíme k elektřině, přívodu vody a vnitřní kanalizaci. Myslím, že vývoj na trhu bude k používání prefabrikovaných bytových domů stále více směřovat, protože na stavbách zkrátka chybějí lidé. Byty to ale v důsledku prodraží, protože tato řešení jsou nákladnější.
Jak se mění požadavky developerů a investorů?
Developeři chtějí spolupracovat se zkušenou a finančně zabezpečenou firmou, se kterou už něco postavili. Díky předchozím zkušenostem mohou počítat například s tím, že jim najdeme vhodnější konstrukční řešení, efektivnější technologie nebo i úpravy projektu, které výstavbu urychlí nebo zlevní. Někdy se stane, že jsme partnerem developera už v průběhu projektové přípravy, aby dokumentace obsahovala všechno potřebné a aby pak nebylo nutné ji během realizace stavby měnit. Požadavky developerů se ale příliš nemění, stále očekávají koordinaci všech profesí, dodržování harmonogramu a postupových bodů, kontrolu kvality a bezpečnosti práce nebo součinnost při kolaudaci.
Postátnění úřadů nebo povolení s jedním razítkem. Poslanci schválili novelu stavebního zákona
Jaká je dnes stavební cena bytů, které realizujete?
Ceny za bytové jednotky v poslední době opravdu skokově rostou a nemyslím si, že bychom se někdy mohli vrátit k cenám, za které jsme stavěli před několika lety. Naše firma teď staví byty za ceny, které se pohybují mezi 55 až 75 tisíci korun za metr čtvereční čistě podlahové plochy. V Praze jsou byty samozřejmě dražší než v Ostravě. Cenový rozdíl pak závisí také na tom, jak je konkrétní projekt velkorysý, jaké například nabízí společné prostory, kolik má podlaží podzemních garáží a podobně. To ale mluvím jen o stavební ceně, která nezahrnuje náklady developera. Ty mohou cenu bytů ještě výrazně zvýšit, zvlášť když jde o projekty, kde se na stavební povolení čeká třeba i dvanáct nebo patnáct let.
Tyto lhůty má zkrátit novela stavebního zákona, kterou právě schválili poslanci. Co si od ní slibujete vy z pohledu stavebníka?
Věřím, že nám přinese zjednodušení staveb, protože zkrátí vyjádření dotčených orgánů a především se dostupné bydlení stane veřejným zájmem. Na straně developerů to může snížit ceny bytů. Ze stavebního pohledu to ale nepomůže. Žádná novela nám nezlevní stavební materiály ani energie, ceny porostou dál, protože války nám vstupní suroviny neustále zdražují. V poslední době například velmi zdražily tepelné izolanty, protože byly velké výkyvy v dodávkách polystyrenu. Museli jsme ho nahrazovat minerální vatou, jejíž výroba je však dražší. Snažíme se také dělat si určité rezervy a nakupovat do zásoby materiály, u kterých hrozí, že budou nedostatkové.
Jaké praktické nebo technické změny vám novela stavebního zákona přináší?
Pro nás jako stavební firmu je důležité, že se sjednocují technické požadavky, ať už stavíte v Praze nebo v Brně nebo kdekoli jinde. Týká se to třeba výšky stropů, počtu parkovacích míst nebo vzdálenosti oken od hranice pozemku. Hlavně se ale těším, že díky zjednodušení stavebního řízení budeme moci začít stavět dřív.
Jak se liší byty, které stavíte v Praze a v Ostravě?
Už jsem zmínil rozdíly v ceně. V Ostravě to začíná už tím, že developer sežene levnější pozemek, potom je tam levnější stavební práce díky nižším mzdovým nárokům a ušetří se i na režijních nákladech, protože v Praze jsou například drahé kanceláře nebo skladové prostory. V Praze je tak vysoká poptávka po výstavbě a tvrdá konkurence, že si každou zakázku musíme v tendru doslova vybojovat. V Ostravě máme divizi Rivera Development, která nám sice zakázky dodává, ale má to jiná úskalí. Dnes pozorujeme i u jiných developerů, že by vzhledem k situaci na trhu rádi měli svou vlastní stavební firmu, jako má skupina Ridera.
O budoucnost naší ostravské divize tedy nemám žádné obavy, tam neustále pod taktovkou Ridera Development a Václava Daňka mladšího nakupujeme nové pozemky a zakázek v dalším období bude tolik, že je sotva budeme stíhat stavět. V Praze musíme bojovat s konkurencí, ale udělali jsme si už dobré jméno u předních developerů, takže se na nás rádi obrací. A zájem o výstavu je tu opravdu vysoký. Pokud ho nezabrzdí nějaká zásadní překážka na trhu, jako se to nedávno stalo s vysokými hypotékami, tak si troufám říct, že se bude pořád stavět hodně a ceny bytů budou dál růst.
Text vznikl ve spolupráci se společností Ridera Stavební.
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