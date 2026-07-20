Himmlerstadt. Nebo snad Heinrich Himmler Stadt? Představte si, že by dnes v sousedním Německu existovalo čtvrtmilionové město, které by svým názvem vzdávalo poctu někdejšímu šéfovi gestapa a tvůrci oddílů SS. Nemyslitelné. Absurdní.
Zato v putinovském Rusku podobná zvrácenost nikomu nevadí. Město Dzeržinsk s 213 000 obyvateli v Nižněnovgorodské oblasti nese dodnes – už od roku 1930 – jméno zakladatele takzvané Čeky, tajné politické policie sloužící bolševické diktatuře a kremelským předákům. A protože složky státní bezpečnosti v Sovětském svazu nebo Rusku (ať už se jim v průběhu let říkalo Čeka, GPU, GPRU, NKVD, MGB, KGB nebo dnes FSB) byly a dál zůstávají pilířem moskevského režimu, je nedotknutelnou trvalkou i Felix Edmundovič Dzeržinskij. Neboli „železný Felix“, jak se mu kdysi přezdívalo. Od smrti této fanatické bestie 20. července 1926 přitom uplynulo už celých 100 let.
Co se dočtete dál
- Jak se zrodil mstitel Dzeržinskij.
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