Už pět let mapují ceny Sport Alive Awards vývoj a profesionalizaci tuzemského sportovního prostředí. Generálním partnerem i pro letošní jubilejní ročník zůstává sázková kancelář Tipsport. „Sport Alive Awards se za pět let své existence staly nezpochybnitelným měřítkem kvality domácího sportovního marketingu. V Tipsportu dlouhodobě sázíme na inovace a odvahu, a přesně to hledáme i u oceněných projektů. Věřím, že letošní ročník opět ukáže, že i v našich podmínkách dokážeme realizovat nápady evropské úrovně. Velmi se těšíme na inspirativní přihlášky napříč všemi kategoriemi,“ říká Martin Ptáčník, Head of Sponsorship and Events společnosti Tipsport.
Největší update kategorií v historii
Soutěžní kategorie letos doznaly nejvýraznějších změn. Počet se rozrostl na celkových osm. Hlavními novinkami jsou kategorie Nejlepší sportovní kampaň (dříve hodnocená v rámci obsahu), Nejlepší projekt zaměřený na ženský sport a Nejlepší sportovní projekt malých organizací. Do poslední jmenované se mohou přihlásit pouze subjekty s ročním obratem do 5 milionů korun.
„Za pět let jsme ušli obrovský kus cesty a ocenění se etablovalo jako pevná součást sportovního kalendáře. Český sportovní marketing dospívá a my na to musíme reagovat. Neustále jsme dostávali dotazy, kam zařadit kampaně nebo projekty menších klubů, které dělají skvělou práci, ale s omezeným rozpočtem se logicky obávaly, že je v hlasování převálcují giganti. Věřím, že nové kategorie dodají odvahu ukázat své nápady i těm, kteří dosud váhali,“ vysvětluje změny Tomáš Janča, zakladatel projektu Sport Alive.
Rozšířená odborná porota
O vítězích i letos rozhodne odborná porota, jejíž složení doznalo řadu změn. Porota se skládá z předních odborníků českého a slovenského sportovního byznysu. Nově čítá celkem 17 zástupců z řad sportovních federací, klubů, médií i agenturního světa, přičemž hned 5 jmen je v porotě úplně nových. Porotci v prvním kole svými hlasy určí shortlist maximálně deseti nejlepších projektů v každé kategorii, z nichž následně vzejde finálová trojice a absolutní vítězové.
Přehled vyhlašovaných kategorií pro rok 2026:
Nejlepší partnerská aktivace
Nejlepší sportovní obsah
Nejlepší sportovní kampaň (NOVĚ)
Nejlepší fanouškovský zážitek
Nejlepší sportovní projekt s nízkým rozpočtem
Nejlepší sportovní projekt malých organizací (NOVĚ)
Nejlepší sportovní projekt města či kraje
Nejlepší projekt zaměřený na ženský sport (NOVĚ)
Porota (řazeno abecedně): Vilém Franěk (Unihokej), Lukáš Havlíček (HC Slovan Bratislava), Tomáš Janča (Sport Alive), Michal Ježdík (CZ Basketball), Marek Kindernay (O2 TV), Michal Krček, Martin Malík (Česká padelová federace), Petr Nitsche (BPA), Radek Pivoňka (LT média), Zdeněk Rak (Pragosport), Martin Říha (SK Slavia Praha), Philipp Scherf (Fairplaysport.eu), Svatopluk Smysl (2Score), Filip Šuman (International Floorball Federation/ČOV), Marek Tesař (RAUL), Lukáš Tomek (deník Sport), Kamil Veselý (AC Sparta Praha)
Jak projekty přihlásit
Přihlašování projektů do Sport Alive Awards 2026 je otevřeno od 4. srpna 2026 a potrvá do 15. září 2026. Přihlášeny mohou být projekty, které alespoň zčásti probíhaly v období mezi 1. červencem 2025 a 30. červnem 2026.
Menší organizace, pro které je nově vyhrazena speciální kategorie, mají navíc 50 % slevu na přihlašovacím poplatku. Veškeré informace k letošnímu ročníku a registrační formulář naleznou uchazeči na webových stránkách www.sportalive.cz/awards.
Slavnostní vyhlášení proběhne ve čtvrtek 8. října 2026 jako tradiční vyvrcholení sportovně-byznysové konference Sport Alive.
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