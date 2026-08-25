Všichni dnes mluví o umělé inteligenci, ale jen málokdo ji umí ve firemním prostředí reálně a smysluplně využít. Jak bezpečně poznat procesy, které jsou už dnes zralé na předání strojům? Vojtěch Jukl, zakladatel společnosti 42 Consultants, v rozhovoru pro HN ukazuje, že samotná implementace moderních technologií bez pevných základů nic nezmůže. Mimo jiné rozebírá i to, kde leží hranice autonomie AI agentů nebo jaké konkrétní kroky přinesou firmám okamžitý efekt.
„Umělá inteligence za vás nevyřeší špatně nastavené procesy. Pokud máte ve firmě chaos, AI ten chaos jen zrychlí. Klíčem k úspěchu není koupit si chytrou technologii, ale přesně vědět, jakou práci a jakou míru rozhodování jí vlastně chcete předat,“ říká Jukl.
Poslechněte si, jak se připravit na radikální proměnu pracovního trhu, a objevte tři konkrétní oblasti, kde vám zapojení AI přinese ty nejrychlejší výsledky.
Článek vznikl ve spolupráci se společností 42 Consultants.
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