Robotické pracoviště na důležitém výrobním uzlu v huti uvedli v červnu do provozu v Třineckých železárnách. Technologie představuje první zásadní milník v integraci pokročilé robotiky do náročných podmínek třineckého kontinuálního lití, které je součástí provozu výroby oceli. Jde o jediné takto řešené pracoviště v Evropě a vůbec první řešení na světě, které komplexně pokrývá všechny operace po usazení pánve.
Dvě robotická zařízení instalovaná firmou Vesuvius na pětiproudém zařízení plynulého odlévání oceli mají výrazně zvýšit bezpečnost práce v náročných podmínkách hutního provozu. Automatizace se týká jednoho ze dvou zařízení plynulého odlévání, kterými Třinecké železárny disponují. Pětiproudé blokové zařízení dokáže odlévat kontislitky o průměru až 600 milimetrů, zatímco druhé, sochorové zařízení, má osm proudů. Polotovary z pětiproudého zařízení následně nacházejí uplatnění například ve větrné energetice.
„Na licí plošině zaměstnanci ručně kontrolovali stav mezipánve, manipulovali s kryty a armaturami, sledovali průtok oceli, měřili teplotu, obsah vodíku a podobně. Šlo o fyzicky náročnou a vysoce rizikovou práci v prostředí extrémních teplot, prachu a hluku, s potenciálním rizikem kontaktu s tekutou ocelí. Dnes to za ně dělají stroje,“ vysvětluje přínos a důvod investice generální ředitel Třineckých železáren Roman Heide.
Roboti přebírají práci v nejrizikovější části výroby
Každý z instalovaných robotů má v procesu odlévání svou specifickou roli. Systém RCT BKS (Robotic Casting Technology & Back Side) zajišťuje automatickou manipulaci s hydroválci na šoupátkových uzávěrech licích pánví. Druhé zařízení, RCT LP (Robotic Casting Technology & Ladle Platform), je multifunkční robotický systém určený ke komplexní obsluze mezipánve na licí plošině.
Právě mezipánev představuje jeden z důležitých bodů procesu plynulého odlévání. Robotické systémy zde přebírají řadu činností, které dosud museli provádět pracovníci přímo v náročném provozním prostředí.
„Robotické systémy tak převzaly řadu rutinních i rizikových činností. Zajišťují například odběr tavebních vzorků, měření teploty, obsahu vodíku nebo hladiny oceli. Dále provádějí zasypávání hladiny izolační a rafinační struskou, manipulaci se zařízeními na mezipánvi či pokládku zatavovacích ok,“ vysvětluje Miroslav Pszczolka, člen představenstva Vesuvius Česká republika.
Hlavní výhodou je podle něj především vyšší bezpečnost pracovníků, rychlejší výměna zařízení, nižší riziko chyb a automatizace. Zároveň jde dle jeho slov o strategickou odpověď na generační obměnu, kdy moderní technologie pomáhají udržet stabilitu výroby a zatraktivnit pracovní prostředí v třísměnném provozu.
Vedle bezpečnosti má robotizace přinést také vyšší přesnost a opakovatelnost jednotlivých operací, zrychlení výměn a servisních zásahů a omezení rizika havárií a prostojů. Investiční náklady projektu jsou přitom podle společnosti kompenzovány vyšší životností keramiky, které je dosaženo právě nasazením robotů.
Projekt v rámci rozvoje systémů pro svého dlouholetého zákazníka realizovala společnost Vesuvius, která Třineckým železárnám dodává služby a žáruvzdornou keramiku už 30 let.
„Pro společnost Vesuvius, dodavatele žáruvzdorné keramiky a automatizačních řešení, je tento projekt potvrzením role klíčového partnera Třineckých železáren při plnění jejich výrobních cílů,“ dodal Dino Galijašević, obchodní ředitel společnosti Vesuvius Česká republika.
Modernizace má zvýšit bezpečnost i stabilitu výroby
Robotizace přitom nebyla projektem, který by bylo možné realizovat mimo běžný výrobní cyklus. Klíčová fáze instalace obou robotů se uskutečnila během loňské opravy zařízení plynulého odlévání. Následné oživení a plné zprovoznění technologií už ale probíhalo za běžného výrobního provozu.
„Navazující oživení a plné zprovoznění technologií však probíhalo již za běžného výrobního provozu. Úspěšné dokončení projektu v ostrém režimu potvrdilo precizní technickou přípravu a úzkou součinnost mezi realizačním týmem Třineckých železáren a specialisty firmy Vesuvius,“ uvedl Tomáš Gajdzica, výrobní ředitel společnosti.
Připustil, že s ohledem na kontinuálně probíhající výrobu šlo o mimořádně náročný proces. Výsledkem je však pracoviště, na němž stroje přebírají část úkonů spojených s manipulací, měřením i kontrolou procesu a zároveň omezují potřebu přímého kontaktu lidí s prostředím, kde se pracuje s tekutým kovem.
Pro Třinecké železárny jde o další krok v modernizaci výroby. Největší česká huť s domácím kapitálem má zároveň největší podíl na tuzemské produkci oceli. Robotizace jednoho z klíčových uzlů výroby tak nesměřuje pouze ke zvýšení bezpečnosti, ale také ke stabilitě a efektivitě provozu v dlouhodobém horizontu.
Modernizace výrobních technologií zapadá i do širšího směřování společnosti. Její mise „Společně pro příští generace“ zdůrazňuje dlouhodobý vztah Třineckých železáren k regionu, odpovědnost za postupné zlepšování stavu životního prostředí i snahu přispívat ke kvalitě života lidí v okolí.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit