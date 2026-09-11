Největší tuzemská konference zaměřená na sportovní byznys a marketing zveřejnila téměř kompletní obsah nadcházejícího ročníku, který se uskuteční ve čtvrtek 8. října v O2 Universum v Praze. Sport Alive 2026 letos nabídne dosud nejrozsáhlejší program ve své historii: v 5 sálech proběhne celkem 29 prezentací, diskuzí a workshopů. Přesný časový harmonogram organizátoři představí 23. září.
Konference letos poprvé poběží paralelně na dvou hlavních scénách, v jednom sále vyhrazeném pro případové studie a ve dvou workshopových sálech. Významnou novinkou bude osmička praktických workshopů pod vedením špičkových expertů z praxe, kteří se denně věnují reálnému řízení sportovních projektů.
Velká jména i cenné zkušenosti ze zahraničí
Zahraniční sekci programu ozdobí jedenáct potvrzených expertů z Anglie, Německa, Belgie, Slovenska a Francie, přičemž v jednání je i účast zástupce z USA.
Mezi nejvýraznější zahraniční osobnosti patří Michael Payne, bývalý marketingový šéf Mezinárodního olympijského výboru a poradce Bernieho Ecclestona v F1. Dále Julien Segui, šéf obsahu Euroligy s bohatými zkušenostmi z NBA i evropského fotbalu, a Fran Longstaffová, která pootevře zákulisí misí organizace More than Equal, jejímž cílem je najít a rozvíjet první ženskou mistryni světa ve Formuli 1.
S unikátní případovou studií vystoupí zástupci belgického fotbalového velkoklubu RSC Anderlecht a pro český trh bude mimořádně relevantní také příběh německého basketbalového klubu NINERS Chemnitz.
Inspirace dorazí i ze Slovenska, konkrétně ze světa hokeje. Legendární hráč Michal Handzuš přiblíží jedinečnou cestu svého klubu Barani Banská Bystrica, který staví na pevných hodnotách a individuálním rozvoji mladých hráčů. Dukla Senica zase sdělí svoje know-how v oblasti měření byznysových efektů u regionálního klubu.
Inspirativní know-how z Česka
Základem konference je jako vždy inspirace z domácí scény – na úrovni klubů, svazů, jednotlivých projektů i samotných sportovců.
Český trh budou tradičně zastupovat velké fotbalové kluby. AC Sparta Praha nabídne pohled do produkce celovečerního filmu a SK Slavia Praha rozebere svou dlouhodobou komunikační platformu Zažij sílu Slavie.
Program se však v žádném případě neomezí pouze na fotbal. Své úspěšné projekty představí Kryštof Rossmann z České házené, Tereza Eliášová z Českého paralympijského výboru nebo Jakub Lorenc, který buduje první český čistě ženský cyklistický tým. Součástí konference bude již tradičně také diskuze bývalých špičkových sportovců – ty letos zastoupí mimo jiné bývalý hokejista Radim Vrbata.
Důležitým tématem bude i sportování dětí. O své zkušenosti se podělí Jan Březina z mezinárodně populárního Gymnathlonu a zástupkyně hokejového klubu AZ Havířov.
Prodej vstupenek v plném proudu a zbývající čas pro Sport Alive Awards
Vstupenky na konferenci Sport Alive 2026 jsou v prodeji na oficiálních stránkách akce. Vzhledem k rozšiřujícímu se programu a omezené kapacitě workshopových sálů doporučují pořadatelé včasnou rezervaci. Aktuální program je k nahlédnutí na adrese www.sportalive.cz/temata.
Zároveň zbývá již jen několik dní do uzávěrky přihlášek do prestižních oborových cen Sport Alive Awards. Organizace, kluby i agentury mohou své nejlepší projekty a kampaně přihlašovat už jen do 15. září.
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