 

Proč se vyplatí řešit účty za energie ještě před topnou sezonou

Situace na velkoobchodních trzích zůstává vysoce citlivá na jakékoli vnější podněty. Ceny na klíčových evropských energetických burzách vykazují v průběhu roku citelné výkyvy, které reagují na globální poptávku po zkapalněném zemním plynu (LNG), ukončení tradičních tranzitních tras přes východní Evropu i neklidnou situaci na Blízkém východě. Podobné výkyvy přitom v posledních letech opakovaně zamíchaly cenami energií pro miliony odběratelů v celé Evropě.

Zatímco v teplých měsících bývá spotřeba plynu podstatně menší, s příchodem prvních chladných dnů poptávka napříč celým evropským kontinentem prudce stoupá. Pokud zároveň dojde ke krizové geopolitické události nebo k nečekanému poklesu teplot, velkoobchodní ceny dokážou vyskočit během několika dnů o desítky procent. V takovou chvíli se vyplatí být u silného dodavatele, který má energie zodpovědně nakoupené dopředu a nemusí na skokové zvýšení velkoobchodních cen reagovat okamžitým zdražením svým zákazníkům. Cena plynu od poloviny února do července vzrostla o 57 procent. A zdražovala také elektřina.

„Růst cen na burze připomíná, že současné výhodné podmínky nemusí trvat věčně. Právě teď mohou zákazníci využít příznivé ceny plynu a zajistit si dodávky od silného a stabilního partnera ještě před zimou,“ říká generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Pro tuzemské odběratele z toho vyplývá jasný závěr: revize smluv s případnou změnou dodavatele energií ještě před začátkem topné sezony představuje nejúčinnější obranu proti nečekaným finančním šokům a recept na klidnou zimu.

Výhodná cena a silný dodavatel energií jako pojistka

Dostatečnou pozornost je potřeba věnovat i výběru dodavatele. Nejsilnější hráči na trhu dokážou nakupovat plyn na burze s dostatečným předstihem a ve velkých objemech, což jim umožňuje nabízet dlouhodobě výhodné podmínky a případné výkyvy na burze lépe absorbovat, aniž by je museli hned promítat do cen pro koncové zákazníky. Mezi ty zavedené a stabilní patří například ČEZ Prodej ze skupiny ČEZ. Přestože cena plynu stoupá, ČEZ zatím díky svému silnému zázemí drží nízké ceny nejen pro své, ale i nové zákazníky, kteří se rozhodnou přejít od jiného dodavatele.

Digitalizace a změna dodavatele po internetu

Banku bez online bankovnictví a mobilní aplikace si dnes už dokáže představit málokdo. V energetice je situace zatím odlišná. Ne každý dodavatel digitální online služby má. I v tomto případě je lepší vsadit na většího dodavatele, který má na investice do digitalizace a budování moderní IT infrastruktury prostředky.

Změnu dodavatele dnes můžete vyřídit kompletně online z domova během několika minut a ušetřit si obíhání poboček jednotlivých společností. Například u zmiňované společnosti ČEZ Prodej mohou zákazníci, kteří se k ní rozhodnou energie převést, přenechat vyřízení všech formalit na zaměstnancích ČEZ Prodej. Stačí k tomu udělit plnou moc a ČEZ v takovém případě za zákazníka obstará jak podání výpovědi u jeho současného dodavatele, tak veškerou komunikaci s ním.

ČEZ se snaží svým zákazníkům co nejvíce ulehčit i samotný podpis smlouvy. Pokud na internetových stránkách zákazník zvolí možnost online sjednání smlouvy, projde přehledným průvodcem, a pokud si chce ušetřit ruční zadávání údajů, stačí nahrát PDF soubor s vyúčtováním a údaje se vyplní automaticky.

Mezi nejlépe hodnocené mobilní aplikace dodavatelů energií patří právě MŮJ ČEZ. Ta je dostupná i ve webové verzi. Nabízí vše, co vás v souvislosti s energiemi zajímá – přehled zaplacených i nadcházejících záloh a jejich nastavení, archivaci vyúčtování včetně možnosti zaplatit nejrůznějšími způsoby, sledování a porovnání spotřeby, informace o smlouvě a další technické údaje k odběrnému místu. Zároveň umožňuje spravovat elektřinu a plyn na jednom místě.

Text nevyjadřuje názor redakce

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