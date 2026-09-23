Do užšího výběru pátého ročníku oborových cen Sport Alive Awards 2026 by Tipsport postoupilo 69 přihlášených projektů. Na shortlistech osmi kategorií figurují fotbalová Sparta a Slavia, hokejové HC Oceláři Třinec a HC Slovan Bratislava, Plzeňský Prazdroj s Viktorií Plzeň nebo Škoda Auto s projekty z Tour de France. Vyhlášení vítězů proběhne ve čtvrtek 8. října na konferenci Sport Alive 2026 v pražském O2 Universum.
Shortlisty sestavila v prvním kole hlasování 18členná odborná porota složená ze zástupců sportovních organizací, médií a agentur. Z každého z nich nyní vybere tři nejlepší projekty včetně vítěze. Generálním partnerem cen je sázková kancelář Tipsport.
Sparta a STES se čtyřmi nominacemi
Čtyři projekty na shortlistech má AC Sparta Praha. Letenský klub boduje s obsahem, který vyústil v celovečerní film Kouzlo derby, s partnerskou aktivací s adidasem a Footballmanií, se Sparťanskými Vánoci na Letné a s projektem, jímž ženský fotbal přivedl na stadion školy. Čtyřikrát uspěla také společnost STES, mimo jiné s aktivací Repre x LEGO.
Slavia má dva projekty, jeden z nich v kategorii ženského sportu, kde se potká se Spartou. Dvě nominace získaly také HC Sparta Praha, FC Hradec Králové, HC Oceláři Třinec, Ligová fotbalová asociace, Plzeňský Prazdroj se značkami Gambrinus a Radegast, Škoda Auto, CZ Basketball, Český florbal, Allwyn, RAUL, Deník Sport, TV Nova a Eventmanager.cz. Publicis Groupe má na shortlistech tři projekty.
Fotbal a hokej vedou, své místo mají cyklistika i padel
Nejvíce projektů pochází z fotbalu a hokeje. Vedle pražských klubů jde o Bohemians Praha 1905, FK Teplice, Hradec Králové s oslavou 120 let klubu nebo ligovou asociaci s kampaní Chance Liga je fenomén. Hokej zastupuje rybníkový zápas Slovanu Bratislava, rozlučka Jiřího Jebavého v Litoměřicích i fanouškovská prezentace mistrovství světa IIHF 2026.
Výrazně se prosadila cyklistika: obsah závodu Czech Tour, ženský tým VIF Cycling Team a dvojice projektů Škody Auto z Tour de France, z toho jeden s fotografiemi Tomáše Třeštíka. Na shortlistech jsou dále basketbal, volejbal včetně plážového, florbal, biatlon, padel, softball, Jizerská 50 a také Formule 1 s akcí Allwyn McLaren F1 Team Celebration.
Tři nové kategorie
Letošní ročník přinesl tři nové kategorie: Nejlepší sportovní kampaň, Nejlepší projekt zaměřený na ženský sport a Nejlepší sportovní projekt malých organizací, určenou subjektům s ročním obratem do pěti milionů korun. Do všech tří dorazily projekty, které stojí za pozornost.
„Shortlisty letos ukazují, jak široký je český a slovenský sportovní marketing. Vedle velkých klubů a značek na nich najdete projekty, které pracují s minimálním rozpočtem. Nové kategorie splnily, co jsme od nich čekali: přivedly nápady a realizace, které by dřív mezi velkými zapadly. Teď je na porotě, aby určila finální pořadí,“ říká Tomáš Janča, zakladatel Sport Alive.
Nejlepší projekty v každé kategorii vyhlásí pořadatelé ve čtvrtek 8. října jako vyvrcholení konference Sport Alive 2026 v O2 Universum. Vstupenky jsou v prodeji na www.sportalive.cz.
Shortlisty Sport Alive Awards 2026 by Tipsport
Projekty jsou v rámci kategorií řazeny náhodně, pořadí nevyjadřuje hodnocení poroty.
Nejlepší partnerská aktivace
• FK Teplice × Macron – Vánoční dresy: Když technický partner nevyrábí jen dresy, ale společně s klubem vytváří příběhy – FK Teplice
• Kolo válečných veteránů – Ligová fotbalová asociace (LFA)
• Repre x LEGO – STES
• Hokejový zápas očima bojovníků na ledě: 60 minut Radegastu v přímém TV přenosu! – Plzeňský Prazdroj (Radegast)
• Gambrinus a Viktorka Plzeň oslavují Plzeňáky, kteří pomáhají. Hráči jim přenechali jména na dresech – Plzeňský Prazdroj (Gambrinus)
• Stojíme za tebou – Publicis Groupe & Visa
• Olympiáda x Allwyn – Allwyn Česko
• AC Sparta Praha & adidas & Footballmania: 100 000 důkazů silného partnerství – AC Sparta Praha
• Udržitelná revoluce v úschovně Jizerské 50: T-Mobile Dry Bag nahradil tuny plastu – RAUL
• Chance Liga: ligové kolo Sport bez odpadu – Nadace Tipsport
Nejlepší sportovní obsah
• JÁ68 – Deník Sport
• Stojíme za tebou – Publicis Groupe & Visa
• Emoce Tour de France: Síla černobílé fotografie – Škoda Auto Česká republika ve spolupráci s IMA Production, Zaraguza, Socialsharks a PHD
• Druhý vrchol sezóny – Český biatlon
• Tipsport – Držíme palce – tvůrci a olympijský vítěz na mistrovství světa v hokeji – Tipsport
• Stříbrná cesta – Deník Sport
• Czech Tour: Jak díky obsahu proměnit závod v nejsledovanější cyklistickou platformu v ČR – Česká cyklistická
• Pavel is a Geordie – dokumentární film – CANAL+ Sport
• AC Sparta Praha & Kouzlo derby: Od klubového obsahu k celovečernímu filmu – AC Sparta Praha
• Big Pete – Livesport
Nejlepší sportovní kampaň
• Fandíme svetovému futbalu! – Tipsport SK & Mannschaft
• Chance Liga je fenomén – Ligová fotbalová asociace (LFA)
• Za Svatým grálem – play-off Tipsport extraligy 2026 – BPA sport marketing
• Emoce Tour de France: Očima Tomáše Třeštíka – Škoda Auto Česká republika ve spolupráci s IMA Production, Zaraguza, Socialsharks a PHD
• F*ck Luck u MS ve fotbale – Tipsport
• Unikát v Česku – HC Oceláři Třinec
• Back to school – STES
• Hledáme Superhrdinu – CZ Basketball
• Sparta vzdává hold – HC Sparta Praha
• Next Chapter: Z města na stadion – FC Hradec Králové & 2Score
Nejlepší fanouškovský zážitek
• Hra nás spojuje – Publicis Groupe
• AC Sparta Praha & 2Score: Sparťanské Vánoce na Letné – AC Sparta Praha
• Sport presentation IIHF 2026 – Fandom Factory
• Mistrovství světa žen ve florbale 2025 – Český florbal
• Studio Oneplay Sport – Blíže k fanouškům – TV Nova
• 120 let pod Bílou věží: výroční utkání se Spartou jako celodenní cesta do dvacátých let – FC Hradec Králové
• Padelová revoluce 2026: Multikanálový fanouškovský zážitek z MČR – Česká padelová federace
• Návrat ku koreňom: HC Slovan Bratislava si zahral rybníkový hokej – HC Slovan Bratislava
• Sparta vzdává hold – HC Sparta Praha
• Allwyn McLaren F1 Team Celebration – Allwyn Česko
Nejlepší sportovní projekt s nízkým rozpočtem
• Jihostroj – sezonní linka k 30 letům partnerství – VK Jihostroj České Budějovice
• 2× 45 minut – Za hranice hřiště – SK Slavia Praha
• Čti s Beksou – BK Pardubice
• PENNY a Mongaguá – PENNY Market
• Eventmanager.cz – Eventmanager.cz
• Last Dance Jirky Jebavého – HC Stadion Litoměřice
• Mezinárodní den nevidomých – STES
• Bohemka C – Bohemians Praha 1905
• Rozpůlená trofej, která spojuje: Šampiony s fanoušky na J&T Banka Ostrava Beach Pro – RAUL
Nejlepší sportovní projekt malých organizací
• Eventmanager.cz – Eventmanager.cz
• Polanský charitativní běh – Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 20615 Polanského běhu a turistiky
• Zhotovení dvou kurtů na plážový volejbal – Tělovýchovná jednota Hlučín
• 6 hodin – 6 hodin
Nejlepší sportovní projekt města či kraje
• Sportovní hry mládeže 2026 – Město Krupka
• Třinecká olympiáda dětí a mládeže – Statutární město Třinec
• Trojka sportovní 2026 – 4PR agency ve spolupráci s Kateřinou Klein
• Park U Červených domků – Město Hodonín
• 23. Olympiáda dětí a mládeže – Magistrát hlavního města Prahy
• Bruslení škol a školek – HC Oceláři Třinec
Nejlepší projekt zaměřený na ženský sport
• Strong Her – Pikoverse
• Pro tenhle moment: Když ženský fotbal přivedl školy na Letnou – AC Sparta Praha
• My jsme Women's Power – Women's Power / Český florbal
• VIF Cycling Team – Česká cyklistika
• Beautiful Game, Strong Women. Více než softball. Platforma pro silnější ženský sport – Česká softballová asociace
• Nebojte se vyhrát – SK Slavia Praha
• 4GLOW: Měníme podmínky pro dívky ve sportu – 4GLOW
• Menstruace ve sportu – CZ Basketball
• Bohyně Slavie – TV Nova
• Fortuna Lyga – STES
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