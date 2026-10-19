Stalo se to během několika vteřin. Lázeňský pacient při obědě v hotelové jídelně vdechl sousto rýže a začal se dusit. Jakmile to personál postřehl, přivolal SOS tým a ten pohotově poskytl pacientovi pomoc, takže se incident obešel bez následků. Podobná situace nastane v Lázních Bělohrad na Královéhradecku alespoň třikrát měsíčně. Poskytovatel lázeňských služeb si proto začátkem letošního roku pořídil a v Dětských lázních nainstaloval specializovaný nástroj, takzvaný KISS (komunikační informační a svolávací systém) od společnosti O2.
„Aplikace svolá určené zaměstnance na místo události, kde s využitím pomůcek pro kardiopulmonální resuscitaci zahájí první pomoc ještě před příjezdem zdravotnické záchranné služby,“ popisuje jeho fungování Kateřina Čeřovská, ředitelka procesů a kvality v Lázních Bělohrad. Podle jejích slov už rychlé zásahy prostřednictvím této technologie pomohly zachránit několik pacientů, například při cévní mozkové příhodě nebo při infarktu myokardu.
Systém O2 KISS je vyvinutý k tomu, aby pomáhal organizacím s urgentní komunikací v nenadálých situacích, jako je požár, evakuace, výskyt agresivní osoby, nález podezřelého předmětu, technická havárie, výpadek elektřiny nebo extrémní počasí.
Funguje ale i jako nástroj pro běžnou provozní komunikaci. Organizace ho používají pro svolání konkrétních týmů, předání důležité informace nebo získání potvrzení, kdo je k dispozici. Ve firmě třeba automaticky informuje příslušné pracovníky o výpadku technologie nebo IT systému. A ve zdravotnickém zařízení zase svolá během okamžiku zdravotnický tým, jako ve zmíněných reálných případech v Lázních Bělohrad.
Žádná panika, ale předem připravený scénář
Oproti klasickému obvolávání nebo rozesílání zpráv má automatizovaný systém tu výhodu, že je předem naprogramovaný, takže v kritické situaci pošle potřebnou informaci na všechny zadané kontakty současně. V řádu sekund dokáže oslovit až stovky tisíc lidí napříč různými komunikačními kanály – prostřednictvím hlasového hovoru, SMS, e-mailu, notifikace v mobilu nebo zprávy na pracovním počítači. Zároveň funguje v odděleném, zálohovaném prostředí, které zajišťuje vysokou dostupnost i při omezení běžné komunikace.
Scénáře pro jednotlivé situace si uživatel nastaví předem, kdy dokáže s klidnou hlavou naplánovat, komu je potřeba zaslat jakou informaci. Když havárie nastane, spustí jen jedním kliknutím příslušný scénář a komunikace už probíhá podle plánu. „Systém lze navíc propojit s dalšími technologiemi a senzory. Scénář tak nemusí vždy spouštět člověk – impulzem může být například požární senzor, bezpečnostní prvek nebo monitoring IT infrastruktury,“ vysvětluje produktový manažer O2 KISS Hynek Vála.
Důležitá je také obousměrná komunikace. Nástroj nejen rozešle informaci, ale ukazuje, kdo ji přijal a jak reagoval. Pokud například člen krizového týmu nepotvrdí, že je k dispozici, může systém podle připraveného scénáře automaticky kontaktovat jeho náhradníka.
Potenciál ve zdravotnictví a školství
Zájem o varovné bezpečnostní systémy stoupl především po střelbě na Filozofické fakultě UK v roce 2023. Operátoři potvrzují, že poptávka po krizových komunikačních systémech se po této události přinejmenším zdvojnásobila. „Typickými uživateli jsou dnes nemocnice a další zdravotnická zařízení, úřady, kraje, ministerstva, školy a univerzity, ale také velké výrobní, energetické nebo retailové společnosti,“ představuje Vála instituce, které O2 KISS využívají nejvíc. Systém je ale škálovatelný, takže může být užitečný i pro menší organizace nebo pro skupiny organizací pod jedním zřizovatelem.
V posledních letech výrazně roste zájem škol a jejich zřizovatelů. Příkladem je Ústecký kraj, který letos O2 KISS zavedl na všech 50 krajských středních školách a jedné speciální základní škole. „Chceme, aby ředitelé i pracovníci škol měli v mimořádné situaci, kdy rozhodují minuty, k dispozici nástroj, který jim během několika vteřin pomůže předat podstatnou informaci lidem, kteří ji potřebují, a koordinovat další postup,“ říká o zavedení nového systému hejtman Richard Brabec.
Systém KISS je škálovatelný a může fungovat i pro menší organizace nebo pro skupinu organizací pod jedním zřizovatelem.
Historicky je systém velmi silně zastoupený také ve zdravotnictví. Další využití by mohl najít u organizací a firem, které mají více budov, směnný provoz, velký počet zaměstnanců nebo specifické požadavky na bezpečnost. Právě tam se totiž projevuje výrazný rozdíl mezi klasickým telefonickým obvoláváním lidí a automatizovanou komunikací podle předem připraveného scénáře.
Instalace a používání systému je intuitivní a jednoduché, aby ho uživatel zvládl i ve stresové situaci. „Velmi často se stává, že již zákazník má pro konkrétní situace připravené procesy a postupy a díky systému O2 KISS je zdigitalizuje a zjednoduší jejich aplikování v praxi,“ popisuje Vála. Největším rizikem často bývá lidský faktor a nepřipravený proces. „Typickou chybou krizové komunikace je například snaha začít až během události hledat kontakty, rozhodovat, koho je potřeba oslovit, nebo jednotlivé lidi postupně obvolávat. V takové chvíli vzniká stres a snadno se na někoho zapomene,“ dodává manažer.
Smyslem systémů, jako je O2 KISS, je proto připravit co největší část tohoto rozhodování předem. V krizové situaci už člověk jen spustí odpovídající scénář a systém ví, koho má oslovit, jakým kanálem, jak má vyhodnotit reakci a co má udělat, pokud některý z oslovených lidí nereaguje.
Stejně důležité jako počáteční školení je podle Vály pravidelné využívání systému, alespoň formou cvičení, a také aktualizace kontaktů. Krizový systém je totiž skutečně užitečný pouze tehdy, když odpovídá reálnému fungování organizace a lidé vědí, co mají po přijetí konkrétního typu zprávy udělat.
Text vznikl ve spolupráci se společností O2 Czech Republic.
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