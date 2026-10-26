Časový tlak, vysoké nároky a nedostatek personálu patří v mnoha firmách ke každodenní realitě. Krátkodobě zaměstnanci často dokážou zátěž zvládnout a pokračovat v práci. Pokud však stres přetrvává, může negativně ovlivnit soustředění, motivaci i pracovní výkon. Pro firmy to představuje významnou ekonomickou výzvu: samotná přítomnost zaměstnanců na pracovišti totiž ještě neznamená, že mohou plně využít svůj pracovní potenciál.
Ekonomické dopady psychických obtíží jsou značné. Psychická onemocnění stojí Evropskou unii ročně 14,6 miliardy eur. Dalším faktorem je takzvaný prezentismus: zaměstnanci jsou sice v práci přítomni, ale kvůli zdravotním či psychickým obtížím nemohou podávat plný výkon. Takto omezená pracovní výkonnost dosahuje v průměru 37,2 dne ročně.
Jak aktuální je toto téma také pro firmy v Česku, ukazuje nová studie Mavie Stress Study, poskytovatele zdravotních služeb Mavie: 61 procent respondentů se cítí často nebo velmi často ve stresu. Dle studie také 76 procent dotázaných pokračuje v práci i přes vyčerpání a 62 procent již vnímá pokles svého pracovního výkonu v důsledku stresu. Výsledky ukazují, že stres se stává problémem pro firmy ještě předtím, než zaměstnanci skončí v pracovní neschopnosti. Jeho dopady se mohou projevovat už během běžného pracovního dne.
Když přítomnost v práci neznamená plný výkon
Stres stojí firmy peníze nejen tehdy, když zaměstnanci zůstávají doma na nemocenské. Dlouhodobá zátěž může zhoršovat soustředění a schopnost rozhodování, prodlužovat dobu potřebnou k dokončení úkolů a zvyšovat riziko chyb. Negativně může ovlivňovat také spolupráci v týmu. Vznikají tak ztráty produktivity, které jsou v každodenním provozu méně viditelné než pracovní neschopnost, pro firmy však mohou být stejně významné.
Zároveň zaměstnanci o svých obtížích často nemluví otevřeně. Podle studie Mavie Stress Study 75 procent respondentů v uplynulém roce v práci s nikým nehovořilo o svém duševním zdraví. Pouze devět procent vyhledává při psychických obtížích odbornou pomoc. Pro firmy tak vzniká propast mezi existující zátěží a skutečně využívanou podporou.
Zdravé pracovní podmínky, realisticky nastavené priority a vstřícný styl vedení jsou důležitými předpoklady prevence stresu. Ne všem zátěžovým situacím však lze předejít. Pracovní výkon mohou ovlivnit také osobní krize nebo konflikty. Firmy proto musí řešit nejen to, jak stresu předcházet, ale také jak podpořit zaměstnance, kteří již čelí nadměrné zátěži.
EAP: Psychosociální podpora jako součást řešení
Employee Assistance Program (EAP) nabízí zaměstnancům důvěrný přístup k psychosociálnímu poradenství při pracovních i osobních problémech. Může jít například o dlouhodobý stres, konflikty na pracovišti nebo osobní krize. S pomocí kvalifikovaných poradců mohou zaměstnanci lépe porozumět své situaci, hledat možná řešení a naplánovat další konkrétní kroky.
Důvěrný charakter služby umožňuje vyhledat podporu, aniž by zaměstnanci museli své osobní záležitosti sdílet se svým nadřízeným nebo kolegy. Pro firmy EAP představuje konkrétní nástroj, jak podpořit zaměstnance, kteří již čelí problémům, a doplnit tak běžnou prevenci stresu. Nenahrazuje zdravé pracovní podmínky, vytváří však další cestu k odbornému poradenství.
Péče o zdraví zaměstnanců jako ekonomicky významné téma
Pro firmy je důležité nevnímat stres pouze jako individuální problém. Pokud zátěž negativně ovlivňuje pracovní výkon, promítá se také do fungování organizace a jejích pracovních procesů. Účinná strategie péče o zdraví zaměstnanců proto propojuje prevenci s konkrétní podporou a vytváří možnosti, které mohou zaměstnanci skutečně využívat.
Mavie Work pomáhá firmám cíleně podporovat fyzické i duševní zdraví jejich zaměstnanců. V Česku je součástí nabídky Employee Assistance Program společnosti Assessment Systems by Mavie Work. Zaměstnanci mohou využít důvěrné poradenství online, osobně v poradenských centrech nebo nepřetržitě prostřednictvím chatu a telefonické linky.
Stresu nelze v každé situaci zcela zabránit. Firmy však mohou ovlivnit, jak na vzniklou zátěž reagují a jakou podporu svým zaměstnancům zpřístupňují. Odborné psychosociální poradenství tak může být důležitou součástí strategie péče o zdraví zaměstnanců.
Více informací o programu Employee Assistance Program společnosti Mavie Work: https://www.e-a.as/
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