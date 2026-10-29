Populace v Česku stárne, což firmy nutí přehodnotit přístup k péči o své zaměstnance. Globální biofarmaceutická společnost MSD, která se zaměřuje na výzkum a vývoj léčiv proti nejzávažnějším onemocněním, proto zavádí strategii Active Employee, jejímž cílem je udržet produktivitu, motivaci a zdraví svých pracovníků. „Řešíme fyzické i duševní zdraví, kde v dnešní době stoupá podíl potíží. Nejde o to, aby naši zaměstnanci běhali maratony, ale aby si udrželi produktivitu a zdraví co nejdéle,“ zmiňuje první z pilířů nové HR strategie Hana Táborská, personální ředitelka MSD Česká republika.
Tuzemské zastoupení společnosti MSD bylo už šestým rokem po sobě oceněno titulem Top Employer za podporu zdraví i rozvoje svých zaměstnanců.
Jakým výzvám bude pracovní trh v Česku čelit?
Výzev bude hodně a je potřeba se na ně připravit. Populace poměrně rychle stárne a porodnost je nízká, čímž vzniká mezera na pracovním trhu. Zároveň se prodlužuje věk odchodu do důchodu, takže si budeme muset pracovníky udržet v kondici delší dobu. Dobrou zprávou je, že se prodlužuje délka života, nicméně se neprodlužuje doba, kterou lidé tráví ve zdraví. A to je kritický bod, na který se musíme jako společnosti zaměřit, protože v zaměstnání trávíme velkou část života. Dopad to má i na zdravotnictví, kde je dnes již 40 procent lékařů starších 55 let, takže stárnoucí populace zasáhne i zdravotnický systém.
Jak produktivitu firem ovlivňuje to, jakému zdraví se těší její zaměstnanci? Máte konkrétní data za MSD?
V případě naší společnosti, zejména tam, kde nabízíme hybridní práci nebo flexibilní pracovní dobu a sick days, zatím přesně měřitelná data nemáme. Chceme se ale na měření dopadu do budoucna zaměřit. Obecně se říká, že dopad investic do zdraví se projeví za tři až pět let. Naši strategii jsme spustili letos, takže bude chvíli trvat, než získáme konkrétní čísla. Obecně ale výzkumy na toto téma existují a ukazují, že podobné programy zlepšují produktivitu nebo snižují nemocnost pracovníků.
Co bylo spouštěčem, který rozhodl o tom, že se vaše společnost rozhodla zaměřit na podporu zdraví zaměstnanců?
Sledujeme dlouhodobé trendy na trhu práce, a když jsme si to všechno dali dohromady, vyšlo nám, že je potřeba řešit dlouhodobou udržitelnost – tedy jak udržet zaměstnance dlouhodobě produktivní, zdravé a motivované, aby od nás neodcházeli.
Jakým programům se MSD věnuje dlouhodobě?
Máme řadu programů podporujících zaměstnance v oblasti zdraví i rozvoje. Část z nich zastřešuje společnost globálně, část tvoří sami zaměstnanci v rámci svých pracovních i mimopracovních aktivit. Tyto aktivity jsme se rozhodli zastřešit pod prvním ze čtyř pilířů naší nové dlouhodobé HR strategie Active Employee. V rámci něj probíhají další projekty, například Aktivní září.
O jaké benefity mají zaměstnanci zájem?
Dnes už stravenky nebo vstup do fitka nestačí. Opakovaně se zaměstnanců ptáme, co potřebují k udržení dlouhodobé aktivity a produktivity, a na prvním místě vychází flexibilita. Na ni se díváme v širším kontextu jako na podporu pracovníků v různých životních fázích.
Jinak potřebují být flexibilní studenti, kteří u nás pracují, jinak rodiče malých dětí vyvažující nemoci na začátku školního roku či školní prázdniny, a jinak generace 50+, která začíná pečovat o své stárnoucí rodiče. Z pohledu firmy není rozdíl v tom, zda zaměstnanec veze k lékaři dítě, nebo rodiče. Zaměstnanci oceňují, že jim pomáháme se zvládnutím jejich konkrétní životní fáze. To nám sdělují v průzkumech a tomu přizpůsobujeme naše programy.
Můžete nyní více představit už zmíněnou strategii Active Employee?
Nevytvořili jsme ji od stolu v HR oddělení. Sestavili jsme ji na základě dat z trhu, stávajících aktivit a potřeby získat přehled o tom, co se ve firmě děje. V Praze máme tři společnosti s celkem 2000 zaměstnanci a hledali jsme společný rámec pro propojení aktivit a networking. Z opakujících se témat nám nakonec vyšly čtyři pilíře: zdraví, rozvoj, komunita a rodina.
Co konkrétního se za každým z pilířů skrývá?
V případě zdraví se zaměřujeme na prevenci a budování drobných každodenních návyků. Řešíme fyzické i duševní zdraví, kde v dnešní době stoupá podíl potíží. Nejde o to, aby naši zaměstnanci běhali maratony, ale aby si udrželi produktivitu a život v dobrém fyzickém a duševním zdraví, nebo minimálně v co nejvyšší možné kvalitě, co nejdéle.
Rozvoj zahrnuje technologické dovednosti, na které firmy hodně tlačí, ale nezapomínáme ani na soft skills, networking, mentoring a sdílení zkušeností.
V případě komunity nám jde o propojování lidí napříč společností. Pořádáme čtvrteční ranní snídaně na rozvojová témata, kde kolegové sdílejí své zkušenosti. Komunitní pilíř má i externí přesah v podobě dobrovolnictví, jako je úklid nebo pomoc v útulcích.
Na rodinu se zaměřujeme v širším smyslu – nejen na rodiče malých dětí, ale i rodiče teenagerů. Letos jsme navíc otevřeli kanceláře celé rodině, takže k nám zavítali i prarodiče či sourozenci zaměstnanců.
Kterým projektům v oblasti duševního zdraví se věnujete?
V oblasti duševního zdraví mají naši zaměstnanci k dispozici aplikaci, kde si mohou kdykoli domluvit konzultaci s odborníkem. Dále nabízíme například přednášky o prospěšných ranních a večerních návycích či práci s technologickým stresem a přehlcením mozku informacemi, abychom složitým konzultacím předcházeli.
Jaká je zpětná vazba vašich pracovníků na tyto akce?
Zpětná vazba od zapojených zaměstnanců je skvělá. Vidí, že reagujeme na jejich přání z průzkumů. V rámci Aktivního září měly dosud největší úspěch přednášky o návycích v prevenci proti syndromu vyhoření a technologickému stresu a přednáška o zdravém stravování.
Co všechno akce Aktivní září zahrnuje?
Je to celá naše strategie koncentrovaná do jednoho měsíce. Třikrát týdně jsme pořádali krátké přednášky a praktické aktivity zaměřené třeba na zdravé návyky, výživu nebo první pomoc. Dále se věnujeme zdravotní prevenci, cvičení na podporu páteře, ergonomii sezení u počítače a ve spolupráci s externími partnery nabízíme testování krve či očkování.
Další částí, na kterou jsme velmi pyšní, je interní aplikace vyvinutá s našimi IT kolegy. Monitoruje čas strávený aktivitou – necílíme na maratonské výkony, ale na drobné každodenní aktivity u lidí, kteří se běžně nehýbou. Stačí když například vystoupí o zastávku dříve a zaznamenají osm až deset minut chůze. Aplikaci aktuálně využívá zhruba 20 procent zaměstnanců.
Budete v provozu aplikace pokračovat i v následujících měsících?
Primárně byla určena pro září, ale díky velkému zájmu zvažujeme její ponechání i pro další milníky a akce. Hlásí se nám dokonce i kolegové ze zahraničí, kteří by se chtěli zapojit.
Jaké aktivity do aplikace zaměstnanci nejčastěji zaznamenávají?
Nejčastěji lidé zaznamenávají chůzi, běh a jízdu na kole. Máme tam ale i kolonku „ostatní“, kam spadají různé aktivity – například plogging (sbírání odpadků při chůzi na čerstvém vzduchu s kolegy – pozn. red.).
Jaké máte další plány s vaší strategií?
Strategii jsme spustili začátkem roku komunikací směrem k managementu napříč divizemi. Pro letošek jsme definovali takzvané quick wins, kam patří průzkumy potřeb zaměstnanců nebo třeba nabídka očkování proti žloutence A. Nyní nastavujeme dlouhodobé cíle na horizont tří až pěti let, abychom dokázali posoudit posun a dopady na zdraví pracovníků.
Text vznikl ve spolupráci se společností MSD
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit