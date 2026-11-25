„Ročně navštíví Výstaviště téměř tři miliony lidí, měříme to přes mobilní operátory. Lidé to místo vyhledávají, protože podobný prostor jinde v Praze není,“ říká v rozhovoru Tomáš Hübl, předseda představenstva městské společnosti Výstaviště Praha, která areál spravuje. Ta má pro další transformaci lokality ambiciózní cíle, modernizovat chce v příštích letech i zimní a plavecký stadion, Křižíkovu fontánu a Pyramidu. O velkých investicích teď musí rozhodnout nové vedení hlavního města.
Když se řekne výstaviště, ne vždy si lidé představí místo, kam by se šli najíst nebo si zasportovat. Jakou vizi toho pražského máte vy a jak se potkává nebo nepotkává s očekáváním veřejnosti a města?
Naše výstaviště je atypické v tom, že to vlastně není úplně výstaviště. Řekl bych, že jsme spíš volnočasový areál, který zároveň plní funkci výstavního prostoru. Název Výstaviště zůstává hlavně proto, že ho lidé znají a nikdy jsme nenašli lepší. Problém s tím někdy máme jen u anglického překladu „exhibition grounds“, protože pod ním si lidé představí spíš klasický veletržní areál typu Milána, Frankfurtu nebo Brna.
My jsme ale úplně jiný typ prostoru. Nejzásadnější je pro nás kombinace budov a rozsáhlého venkovního prostoru, který žádné jiné výstaviště v tomto rozsahu nenabízí. Blížíme se spíš kodaňskému Tivoli nebo vídeňskému Prátru. Můžeme tady pořádat velké akce v sofistikovaných prostorech, jako je Průmyslový palác nebo Křižíkovy pavilony, a zároveň máme řadu menších objektů. K tomu venkovní plochy, které dnes využíváme mnohem intenzivněji než dřív.
Jak se mění funkce Výstaviště v čase? K čemu sloužilo dřív a k čemu má sloužit dnes?
Původně mělo být prostorem pro velké výstavy. Když tady v roce 1891 probíhala Zemská jubilejní výstava, celý areál se pro ni přestavoval. Výstaviště tvořilo dočasné kulisy pro velké akce, které trvaly třeba půl roku. Pak se pavilony bouraly a pro další výstavu se stavěly znovu. Tento koncept se nejvíc asi podobá dnešním expo areálům, kde se po skončení akce pavilony často rozeberou. Tady však řada původních staveb zůstala. Křižíkovy pavilony, Pyramida nebo Spirála byly dočasné stavby, které se měly zbourat, ale zachovaly se. K zemi šly jen budovy v severní části areálu, která byla až do povodně v roce 2002 masivně zastavěná pavilony, hernami a letními scénami. Po povodni se většina těchto staveb odstranila a vznikl velký volný prostor, který dnes využíváme.
S postupem času se obecně mění fenomén veletrhů. Ty klasické jsou dlouhodobě na ústupu, řada menších akcí zanikla nebo se přesunula do online prostoru. Naše výstaviště naštěstí nikdy nebylo čistě veletržním areálem, ale prostorem, kde se stavěly kulisy pro různé akce. To se dnes ukazuje jako obrovská výhoda.
Vlastníkem areálu je hlavní město. Jaká jsou jeho očekávání od využití těchto prostor?
Přístup města se před pár lety zásadně změnil. Zatímco předtím bylo cílem hlavně vytěžit areál komerčně na maximum, dnes od nás město chce výrazně větší podíl veřejné služby a využití veřejného prostoru. Nabídka musí fungovat celý rok, i v době, kdy tu neprobíhají žádné akce. To je to, co udržuje život v celém areálu. Lidé sem chodí za kulturou, sportem, do bazénu, na dětské hřiště nebo si tady dělají piknik. U klasických veletržních areálů bývá ten problém, že když zrovna není žádná akce, máte spoustu prázdných nevyužitých budov. My máme naopak variabilitu, která nám pomáhá udržovat areál živý.
Strategii budoucího rozvoje Výstaviště vypracoval v roce 2014 Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Byla ale spíše architektonická než zaměřená na provoz. My jsme před pěti lety připravili její velký update a poslali jsme ho vedení města, dodnes se ale nepodařilo ho projednat a schválit. Po finanční stránce zahrnuje tato koncepce investice ve výši tří, dnes už možná tři a půl miliardy korun. To je myslím největší překážka jejího schválení, tak velké peníze nám dopředu nikdo nechce slíbit. Koncepce je ale zpracovaná a my ji vlastně už celou dobu realizujeme.
Proměny Výstaviště v posledních letech se nedají přehlédnout. Jaké z nich považujete za nejdůležitější?
Zásadní jsou pro nás venkovní plochy. Kompletně jsme předělali severní část areálu – upravili jsme cesty, trávníky, osvětlení, vznikla nová hřiště, pískoviště i volnočasové plochy. Před patnácti lety tady v některých částech žili bezdomovci, byly tu pozůstatky starých staveb a lidé sem prakticky nechodili, protože se tu nic nedělo. Dnes je to bonusové místo, které pořadatelé akcí využívají k rozšíření ven. Vznikají tam gastroprovozy, sportovní aktivity, skatepark nebo dětská hřiště. Přidali jsme i několik bran, kterými se areál otevírá dál do Stromovky. Lidé si ten prostor oblíbili a chodí sem i v době, kdy tady žádná velká akce neprobíhá.
Druhá velká změna se týká budov. Zrekonstruovali jsme Křižíkovy pavilony, kam se v průběhu oprav Průmyslového paláce musely přesunout velké akce, například Svět knihy. Obnovou prošel také pavilon Bohemia a důležitá je určitě Nová Spirála, která po povodni v roce 2002 dlouho chátrala. Její oprava byla hodně drahá, ale získali jsme tím unikátní multifunkční prostor, který dnes slouží k řadě kulturních akcí a obchodně funguje velmi dobře, protože takovou stavbu nikde jinde v Česku nenajdete.
Dominantou celého areálu je Průmyslový palác, který byl letos po velké rekonstrukci znovu otevřen. K čemu budou jeho prostory sloužit?
Průmyslový palác je především velkým eventovým prostorem. Půjdeme cestou velkých konferencí, kongresů a firemních akcí. Vrátí se sem i tradiční akce jako Svět knihy nebo Pražské Quadrenniale, které bylo dříve v Holešovické tržnici. Pořádáme tu také vlastní akce, například Prague Bike Fest, který těží z toho, že část programu probíhá uvnitř a některé aktivity venku.
S tím, jak se postupně mění svět veletržního byznysu, už neočekáváme vzestup velkých výstavních akcí. Trendem jsou spíš eventy na pomezí výstavy, konference, debaty a festivalového zážitku. Náš areál to umožňuje, mimo jiné díky venkovním plochách pro rodinné programy nebo třeba testovací jízdy.
Průmyslový palác Výstaviště Praha
Jaké další investice teď Výstaviště čekají?
Zbývají nám čtyři velké projekty. Prvním je Křižíkova fontána, která stále vypadá jako v roce 1990. Druhý projekt je rekonstrukce zimního stadionu, třetí bazénu. Oba jsou na hraně životnosti. Čtvrtý projekt se týká prostoru mezi Průmyslovým palácem a tramvajovými zastávkami, kde chceme upravit veřejný prostor a vrátit tam bránu.
Tyto čtyři projekty dohromady představují zhruba tři miliardy korun. Jsou to obrovské investice a myslím, že jsme došli na hranu našich možností. Město už do paláce vložilo přes tři miliardy a teď bude muset rozhodnout, jestli chce pokračovat i v dalších projektech.
Průmyslový palác na Výstavišti se po kompletní rekonstrukci a dostavbě vyhořelého levého křídla otevírá veřejnosti
Na čem záleží, jestli město bude do těchto projektů investovat?
Je to politické rozhodnutí. Celý areál je v majetku Prahy a investice do technického zhodnocení budov město financuje ze svého rozpočtu. My jako firma si z komerční činnosti hradíme kompletně provoz areálu a připravujeme návrhy investic, které pak městu předkládáme. Teď se právě vede debata o rekonstrukci Malé sportovní haly, která by vyšla asi na 400 milionů. Zimní stadion má teď před sebou poslední sezonu, pak se musí zavřít, protože ho už nejde bezpečně provozovat. Město se tedy musí rozhodnout, jestli dá peníze do jeho opravy.
Jaké má stadion využití?
Velmi intenzivní. Zhruba v 60 procentech času ledy využívá HC Sparta Praha, ve zbytku času tady bruslí amatérská liga a veřejnost. Je to jediný zimní stadion na Praze 7 a vedle něj stojí i jediný bazén v této části města. Ten je také na hraně životnosti. Obě sportoviště mají ziskový provoz, ročně vydělají dohromady zhruba dva miliony korun. Dokážu ale pochopit, že v očích konzervativních ekonomů může být takový zisk vůči plánovaným investicím nedostatečný. Jde pak o to rozhodnout, zda je důležitější jejich přínos jako veřejných sportovišť a zázemí pro sportovní aktivity mládeže.
Rodinám s dětmi nabízíte kromě sportu i další kroužky, tábory a příležitostné akce. Sami přitom nejste pedagogickým zařízením. Co je cílem těchto vašich aktivit?
Je to rozšíření naší nabídky a snaha přivést do areálu Výstaviště tu část veřejnosti, která by sem jinak nedorazila. Chceme, aby se Výstaviště stalo vyhledávaným místem k trávení volného času, a tak jsme nabídli některé menší prostory organizacím, které se věnují dětem. Podařilo se nám spojit se skvělými partnery, jako je Cirk La Putyka nebo výtvarné studio Karol a Kvído a jejich kroužky na Střídačce a v Ateliéru na Výstavišti, tábory a akce jsou během chvíle vyprodané.
Zároveň pořádáme i naše vlastní dramaturgické akce, například Den hrdinů nebo Krampus show s čerty. Spolupracujeme také se středními školami na preventivních vzdělávacích programech. A v srpnu pořádáme festival NeverMore, který připomíná události z roku 1968.
Jaké jsou vaše ambice do budoucna?
Cílem je, aby se z Výstaviště stal opravdu nejlepší volnočasový areál pro město. Když si člověk řekne, co by dneska dělal o víkendu, měl by u nás vždycky něco najít. Zatím to nedokážeme naplnit na sto procent, hlavně v zimě, kdy venkovní plochy nejsou tak využívané. Ale ambice je taková – aby se Výstaviště stalo přirozenou volbou pro lidi, kteří chtějí trávit volný čas v Praze.
Text vznikl ve spolupráci se společností Výstaviště Praha.
Průmyslový palác Výstaviště Praha
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