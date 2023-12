Češi se stále více přesunují k bezhotovostním platbám a zároveň také k modernějším formám transakcí. Mezi hlavní důvody patří požadavek na jednoduchost a zároveň bezpečnost. Mezi aktuální novinky, které se na českém trhu začínají prosazovat, patří nový způsob placení kartou na internetu pomocí Click to Play, který pro všechny karty českých bank nabízí kartové společnosti. Přibývá ale také výrazně uživatelů, kteří využívají placení s digitálními peněženkami Google Pay nebo Apple Pay, které jsou na trhu už delší dobu.

Podle průzkumu společnosti Mastercard platili Češi v roce 2022 bezhotovostně v 59 procentech případů, což je za poslední čtyři roky nárůst o téměř třicet procent. Celkem 24 procent dotázaných nepoužívá kartu záměrně, byť by mohli. V online prostředí Češi své nákupy nejčastěji hradí pomocí platební karty, stále vysoká je také obliba platit bankovním převodem a nakonec také kartou při doručení.

Mimo prostředí e-shopů by Češi platící kartou uvítali možnost platit takto u lékaře, na trzích nebo na úřadech. Co se týče samotného online světa, ten k nákupům využívá devět z deseti Čechů, přičemž 70 procent z nich používá k nakupování na internetu chytrý mobilní telefon a většina respondentů přitom volí právě platbu kartou. Nicméně většina lidí se necítí jistě, když má své platební údaje sdílet s online obchodníkem.

Kromě obav o bezpečnost také obchodníkům neprospívá složitost procesu samotné platby. Více než polovina nakupujících na internetu totiž běžně zruší nákup zboží nebo služby když zjistí, že se jim nechce vyplňovat platební údaje. Na popularitě díky tomu získávají jednodušší způsoby online plateb, a to například prostřednictvím služby Google Pay. Tu v roce 2022 využilo kolem pětiny lidí nakupujících online, popularita oproti roku 2019 vzrostla trojnásobně. Pro uživatele produktů Applu pak zase plní stejnou funkci aplikace Apple Pay. Nicméně obě služby jsou navázané na konkrétní platformu, operační systém nebo výrobce zařízení.

Naopak novinku v podobě Click to Pay, kterou lze využívat na všech zařízeních bez omezení, představily v loňském roce přímo kartové společnosti. Přináší tak nový standard pro jednoduché, bezpečné a pohodlné placení kartou na internetu. Nicméně aktivovat bezpečnější platby než u standardního placení kartou a bez potřeby vyplňovat opakovaně kartové údaje lze již u online obchodníka. Nejjednodušší je to ale přímo u finanční instituce, z nichž aktivaci v mobilním bankovnictví nabízí Air Bank, ČSOB, Raiffeisenbank a Twisto. Klienti ostatních bank mají možnost vytvoření profilu Click to Pay přímo na webu kartových společností.

„Zákazník si bezpečně uloží kartu online a pak už ji při nakupování v e-shopech nebude muset nikdy hledat. Vše se za něj bezpečně díky registrovanému profilu Click to Pay vyplní automaticky. S obchodníky jsou sdílené jen zabezpečené informace o kartě, které nemohou být zneužity, a údaje zůstávají přímo u kartové asociace a neposílají se nikam dál,“ vysvětluje Luděk Slouka, ředitel digitálních plateb společnosti Mastercard pro střední Evropu.

Prakticky se pak platba ověřuje potvrzením v bankovní aplikaci. Podle průzkumu Mastercard lze využít tento způsob platby už na 14 tisících e-shopech, což je zhruba 27 procent existujících e-shopů v Česku. Lze očekávat, že jednodušší platební metody budou stále oblíbenější i mezi obchodníky, neboť jde o způsob, jak si v současném nelehkém prostředí zvýšit tržby.

Každý krok ke zjednodušení platby vede jednak ke zvýšení počtu dokončených plateb a jednak se tak ještě o něco usnadní jeden z trendů současného e-commerce byznysu a tím jsou impulzivní nákupy. Podle průzkumu společnosti Google jsou impulzivní nákupy úzce spojené s takzvaným retailtainmentem, což je výraz pro brouzdání například na e-shopech čistě pro zábavu.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Mastercard.