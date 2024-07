Co dnes chtějí talentovaní lidé od svého zaměstnavatele? „Především stojí o osobní rozvoj,“ říká Marian Jelínek, bývalý hokejový trenér a nyní kouč a pedagog. V podcastu Hospodářských novin, který vznikl ve spolupráci s firmou Randstad v cyklu Nejlepší zaměstnavatelé, Jelínek radí, jak přilákat do firmy talenty. „Přednáším na vysokých školách a plno lidí se tam ptá: A věnují se v této firmě osobnímu rozvoji? Mají tam nějaká školení, interní televizi, časopis a tak dále?“

Podle Jelínka česká společnost došla do stupně blahobytu, kdy finanční odměna už nemusí být hlavní motivací. Důležitý je rozvoj talentu a také nabídnout lidem práci, která jim dává smysl. Stejně tak chtějí mladí pracovat ve firmách, kde jsou hezké mezilidské vztahy a jejíž byznys je etický, a to nikoli jen navenek. „Zažil jsem, že mladí lidé odmítli pracovat ve farmacii, protože neměli jistotu etičnosti,“ zmiňuje Jelínek. Český pracovní trh už se prý dostal do bodu zlomu, kdy zvyšování ekonomických parametrů spokojenost zaměstnanců nezvýší a je třeba ji hledat v jiných atributech. „Je důležité pracovat i na emoční hodnotě práce, ne jen na ekonomické a finanční,“ podotýká Jelínek.

