Umělá inteligence stále víc proniká do světa online nakupování. Jak se dá využít k nákupům na internetu už dnes?
V současné době funguje primárně jako pokročilé vyhledávání. V některých případech se dá mluvit i o srovnávání. Ale skutečné AI nakupování, při kterém člověk dokončí nákup přímo z chatu, kde zaplatí a vůbec ani nevidí, odkud nakupuje (nebo vidí, ale nemusí to řešit), u nás zatím není.
Tento typ nakupování už se zkouší ve Spojených státech. Jaké máte informace o jejich prvních zkušenostech?
K zákaznickým zkušenostem se nedostaneme, ale víme o zkušenostech provozovatelů. Ti zaznamenali značný přesun zákazníků z tradičních kanálů k chatbotům. U některých velkých e-shopů už to tvoří 17 procent návštěvnosti.
Co brání vstupu těchto nástrojů na český trh?
Je tam hned několik překážek. Jednak jsou to samotné technologické firmy, které zatím chtějí tyto funkce pilotovat jen v USA. Pak může stát v cestě evropská legislativa, na kterou agentní nakupování není v některých ohledech ještě připravené.
V jakých ohledech?
Jde například o finální částku, kterou má zákazník zaplatit. U nakupování pomocí AI se uživatel dozví přesnou částku až na konci celého procesu, což zákony některých evropských států nedovolují. Může tam být rozdíl mezi DPH různých států a evropské zákony jsou hodně zaměřené na informovanost a ochranu spotřebitelů. Myslím si, že bude ještě velký tlak na to, aby procesy nakupování pomocí AI odpovídaly evropským regulacím.
Kdy si myslíte, že by se nákupní AI agenti mohli objevit i u nás?
Ještě na začátku prosince bych řekl, že to bude zhruba v polovině příštího roku. Před pár dny ale šéf společnosti OpenAI Sam Altman vyhlásil interní „code red“ (stav nejvyšší naléhavosti) a zastavil veškeré aktivity kromě samotného velkého jazykového modelu. Ten má být pro firmu prioritou, aby ustála tlak rychle rostoucí konkurence.
Dříve nebo později k nám však tento trend dorazí. Můžete popsat, jak nakupování pomocí AI funguje a co díky němu zákazníci získají?
Většina lidí dnes používá jazykové modely jako zdroj informací, například při plánování dovolené. Podobně to bude fungovat při nakupování. Když například vyrážíte na lyže, agent vám vyhledá potřebné vybavení na základě kritérií, která si stanovíte, což velmi usnadní výběr. Místo vyhledávačů a srovnávačů, kde musíte navštěvovat spousty e-shopů a porovnávat ceny, kvalitu a fotky produktů, se budete bavit jen se svým agentem, který zná vaše preference nebo se na ně doptá. Takhle už to funguje ve Spojených státech, kde zákazník nakonec jen klikne na zboží, které mu agent předvybral, zvolí dopravu a potvrdí platbu. Vůbec přitom nemusí navštívit e-shop, takže se vyhne upsellingu (podbízení dražšího zboží) nebo nabídce souvisejících produktů.
Budou mít firmy možnost předplatit si výsledky, které AI agenti doporučí?
To závisí na tom, jak se k tomu jednotlivé technologické firmy postaví. OpenAI razí politiku založenou čistě na datech, ale Google se svým obrovským portfoliem už může umožnit firmám, aby výběr AI agentů ovlivnily nejen relevancí produktů, ale také nějakou tou bankovkou, jako se to děje u klasického vyhledávání. A není vyloučeno, že k tomu časem dojdou i další hráči. Kdyby ovšem OpenAI byla první společností, která nákupní agenty v Evropě spustí, mohla by to být alespoň na nějaký čas příležitost pro malé a střední podniky porazit konkurenci kvalitou a cenou svých produktů.
Pokud tedy zatím pomineme sponzorované doporučení, jakými strategiemi může obchodník docílit toho, aby nákupní agenti vybírali jeho produkty?
K tomu bude potřeba mít skvěle připravená data, kvalitní produkty a konkurenceschopné ceny, vyladěnou logistiku a ideálně také někde publikovat, protože agenti budou zřejmě čerpat informace i z Redditu a dalších platforem.
Nakupování čeká nová éra. Zákazníkům budou zboží obstarávat AI agenti
Podle čeho se bude agent rozhodovat, když bude požadavkům uživatele odpovídat více produktů různých značek?
To je dobrá otázka a myslím si, že na ni nikdo nemá úplně přesnou odpověď. Připodobnil bych to době, kdy bylo hodně populární zkoumat, jak funguje SEO a optimalizace vyhledávačů. Vyvinuly se různé strategie, jak algoritmus Googlu pochopit a využít, ale stoprocentně to snad dodnes zmapované není. Stejně tak u umělé inteligence dnes vidíme, že nám na jednu otázku odpoví dvakrát jinak. Pomocí dat, jejich strukturování a referencí to půjde trochu ovlivnit, ale zřejmě ne úplně ovládnout.
Bude možné zabránit tomu, aby agenti doporučovali špatné produkty na základě falešných recenzí nebo jiných manipulativních praktik?
Součástí vyhodnocování bude samozřejmě také uživatelská spokojenost. Takže pokud bude někdo deklarovat rychlou logistiku a v praxi to bude trvat měsíc, než zboží dorazí, tak by se to mělo propsat do algoritmu vyhodnocování. Ale jakým způsobem se budou sbírat taková data, to nevím. Dnes lidé často při nakupování nemají čas číst recenze, nebo chtějí prostě nakoupit co nejrychleji a zkusí klidně neznámý web, třeba nějaký dropshipping, který nemusí vůbec fungovat nebo být pro ně výhodný. Umělá inteligence by tohle mohla eliminovat, protože do svých výsledků zahrne i recenze na platformu, kde nakupujete.
Komu může nakupování pomocí AI agentů uškodit?
Svým způsobem to může být nevýhodné právě pro velké firmy, které dnes někdy těží z principu pay-to-win. Po spuštění AI nákupních agentů budou čelit větší konkurenci a ukáže se, jak v ní obstojí. Obecně si ale myslím, že konkurence je pro trh dobrá věc a po nástupu nákupních agentů by mohla být férovější.
Nákupní agenti mohou pomoci malým a středním firmám porazit kvalitou a cenou princip pay-to-win.
Jakou roli bude mít v éře nákupních agentů marketing?
Podle mě bude role marketingu podobná jako dnes, jen už nebude tolik cílit na člověka, který si zboží vybírá. To znamená, že by komunikace mohla být méně zaměřená na emoce a více na data, vlastnosti produktu nebo služby. Možná to utlumí i marketingové triky, které dřív fungovaly k přilákání zákazníků.
Jak se budou řešit situace, kdy agent doporučí klamavou nabídku nebo sám udělá chybu?
Chybovost umělé inteligence většinou souvisí s halucinací, které se dá vhodným promptováním předejít. Takže pak hodně záleží na tom, jak bude vypadat vnitřní systémový prompt pro nakupování. Pokud aplikace zprostředkuje chybu, kterou udělal obchodník, například v logistice, je to stále zodpovědnost toho obchodníka. Pak se může samozřejmě stát, že AI agent nevybere produkt, který nejlépe odpovídá zadání. Ale tady je potřeba si uvědomit, že AI agent je jen pomocníkem, nákup stále iniciuje a potvrzuje zákazník. Tam už je to pak o důvěře, jakou člověk tomu online nástroji dá.
Poskytuje Shoptet nějakou podporu svým klientům v rámci přípravy na tento nový trend?
Ano, podle specifikace OpenAI už máme v základní podobě připravený produktový feed, kam budou moci naši klienti nahrávat své produkty. Začali jsme také analyzovat, jakým způsobem by mohl vypadat koncový check-out a řešíme zpracování plateb přes platformu Adyen, protože platby u AI nakupování fungují trochu jinak než u klasického e-shopu, ale i na tohle budeme připraveni. Zatím jen nemáme, jak to otestovat, protože tyto nástroje u nás nejsou dostupné, abychom mohli celý proces vyzkoušet.
Text vznikl ve spolupráci se společností Shoptet.
