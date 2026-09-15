Zmapovat nabídku, vybrat produkt, objednat, zaplatit. Nakupování pomocí AI má několik fází a řadu z nich už lidé využívají v praxi nyní. Když si dnes například majitel bytu potřebuje při rekonstrukci pořídit koupelnové osvětlení, většinou už nejde do kamenného elektroobchodu s nadějí, že tam narazí na kompetentního prodavače, ani nestráví hodiny „googlováním“ a pročítáním článků nebo internetových diskusí, ale obrátí se na AI, která mu poskytne instantní poradenství na míru. Během pár chvil se dozví, jaký typ osvětlení s jakými konkrétními parametry potřebuje, jaký dostupný prodejce nebo e-shop má takové zboží skladem a jak si ho objednat. Zbývá poslední krok: zaplatit. Ten už za něj umělá inteligence neudělá, alespoň prozatím.
Zákazník přijde rozhodnutý
Ne že by to neuměla. „V tuto chvíli už máme technologie, jak to udělat, ale velice dobře víme, že systém, kde se pracuje s penězi, vyžaduje velkou důvěru, bezpečnost a odolnost proti útokům a podvodům. To jsou klíčové oblasti, na kterých teď pracujeme,“ říká ředitel digitálních plateb společnosti Mastercard Luděk Slouka. V procesu platby je dnes vývoj AI na začátku, připravuje se infrastruktura, definují se pravidla a dělají se první testy nebo zkušební provozy.
Společnost Mastercard už například v květnu ve spolupráci s ČSOB provedla první zkušební AI platbu, kdy prostřednictvím služby Mastercard Agent Pay proběhl nákup degustace kávy na zážitkové platformě. S budoucí možností platit v rámci takzvané agentic commerce firmy počítají, v tuto chvíli však nákupní agenti nemají ještě právo dokončit nákup zcela autonomně.
Platba nicméně není tím, co by teď rozvoji nakupování pomocí umělé inteligence stálo v cestě. „AI už nyní zásadně zefektivňuje celý nákupní proces. Pomáhá demokratizovat a zrychlovat přístup ke znalostem a dovednostem, což generuje dnes mírný, ale do budoucna očekávám významný nárůst objemu online nákupů,“ podotýká Slouka.
Zákazníkům přináší umělá inteligence nejvíc výhod ve fázi rozhodování, porovnávání a výběru zboží. Obchodníkům to v důsledku pomáhá zvyšovat poměr konverzí, protože když lidé probírají nákupy s AI, mají už výběr za sebou a přijdou na e-shop jen zaplatit. Rozhodovací fáze se tím přesouvá z prostředí e-shopu do komunikace s chatbotem. To, že pak produkt nebo službu musí zákazník potvrdit a zaplatit sám, už mu v rychlém a pohodlném nakupování až tak nepřekáží.
Platební společnosti nicméně pracují na tom, jak do budoucna automatické platby umožnit a tím celý proces agentního nakupování završit. „Současné bezpečnostní požadavky pro platby kartou vyžadují, aby transakci, na kterou se nevztahují výjimky, vždy daný plátce autentikoval, což musí být spojené s konkrétní částkou a jménem obchodníka,“ vysvětluje Slouka. To může být složité například v případě zlevněného zboží, kde by agent musel udělal rezervaci a opakovaně vyzývat k autentikaci. „Do budoucna je proto potřeba vytvořit pravidla, která umožní agentovi zaplatit automaticky i bez opakované autentikace, a přesto zajistit, aby vše bylo bezpečné a žádný útočník nemohl takového agenta zneužít ve svůj prospěch,“ dodává Slouka. Než se taková opatření vytvoří, technologicky zabezpečí a rozšíří mezi běžné držitele karet, může to trvat ještě několik let.
Na prahu technologické revoluce: Jak autonomní nakupování začíná proměňovat e-commerce
Od hlasovek k AI nákupům
Motorem agentního nakupování není jen trend, ale praktická potřeba. Ta už teď motivuje zákazníky usnadňovat si hledání zboží na internetu a pravděpodobně povede i k tomu, že lidé časem svěří umělé inteligenci i některé platby. „Už dnes lidé používají umělou inteligenci k daleko závažnějším rozhodnutím, než je výběr bot v tom nebo onom e-shopu,“ zaznělo během debaty na Fóru Hospodářských novin z úst Davida Antoše ze skupiny BCG.
Nechat za sebe zaplatit rutinní nákup potravin nebo vybavení domácnosti bude logicky dalším krokem. V oblasti e-commerce to ale může představovat zásadní proměnu stávajícího modelu. „Agent je nový subjekt, který se objevuje mezi obchodníkem a zákazníkem. Najednou je tu někdo třetí a ten to samozřejmě nebude dělat zadarmo. Takže dojde na otázku, kolik za to kdo bude ochoten zaplatit,“ upozornil Slouka.
Výhodu budou mít pochopitelně obchodníci, kteří mají své vlastní vývojové kapacity a kteří už teď pracují na vylepšování svých AI služeb. Začíná to tím, že spouští chatboty pro zákaznický a produktový servis. Z omezeného a ne příliš přívětivého vyhledávače zboží se postupně stává stále sofistikovanější konverzační nástroj, se kterým už na některých e-shopech mohou zákazníci konzultovat své požadavky. „Obchodníci díky tomu upravují své produktové katalogy, aby je mohla číst umělá inteligence. A to je nutný předpoklad k tomu, abychom u nich mohli nasadit i commerce agenta,“ dodává Slouka. Podobnou snahu pozoruje i u menších obchodníků, kteří optimalizují provozní náklady nebo zlepšují svou zákaznickou podporu. „AI je prakticky vlna, která zasáhne naprosto vše, a jde o to ji chytit,“ shrnuje to Slouka.
Co se týče zákazníků, největší adopci očekává u generace současných teenagerů, kteří si posílají hlasovky a videa místo textových zpráv: „Tenhle pattern přesně zapadá do nákupu pomocí agenta, kterému můžete zadávat pokyny hlasově.“ Umělá inteligence nicméně umožňuje vytvořit natolik přívětivý a inkluzivní způsob nakupování přes mobil, tablet nebo osobní počítač, že bude nakonec zasahovat všechny aktivní uživatele digitálních technologií.
Text vznikl ve spolupráci se společností Mastercard.
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