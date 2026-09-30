Nastavíte si vlastní pravidla, mávnete magickou hůlkou a chytré nástroje založené na umělé inteligenci za vás vytvoří popisky produktů, články nebo příspěvky na sociální sítě tónem ušitým na míru vašim zákazníkům. Řadu takových funkcí umožňuje správcům e-shopů platforma Shoptet a podle jejího AI Lead Milana Šulce už alespoň jeden z nich aktivně využívají zhruba tři tisíce e-shopů.
To je sice méně než desetina všech e-shopů, které mají na Shoptetu svůj provoz, ale naznačuje to trend, který brzy může být určující pro úspěch na trhu a konkurenceschopnost firmy. „Zatím víme, že je používají hlavně e-shopy střední velikosti se stovkami až tisíci produktů. Naše funkce jsou nyní zaměřené především na úsporu času při správě katalogu, takže nejvíc pomáhají těm, kdo se katalogu už věnují,“ upřesňuje Šulc.
U těch, kdo AI funkce ve správě e-shopu ještě nepoužívají, jde nejspíš o podobné důvody jako v jiných oborech. Buď ještě nevěří ve spolehlivost a přesnost výstupů, nebo ani nevědí, co nástroje umí a kde začít.
Tohle zdůrazňuj, tohle neříkej
Rozhraní je přitom velmi intuitivní a uživatelsky přívětivé, jak už to u AI projektů bývá. Jádrem celé práce s umělou inteligencí je vytvoření profilu, kterému Shoptet říká Duše e-shopu. Jde vlastně o základní shrnutí toho, co e-shop prodává, ale zahrnuje také popis cílové skupiny a tón, kterým chce obchodník se svými zákazníky komunikovat. Z Duše e-shopu pak vycházejí všechny ostatní AI funkce, aby texty zněly jako konkrétní e-shop, a ne jako generická AI.
Zákazníci jsou už totiž často zahlceni obsahy generovanými AI a typický styl komunikace chatbotů je může odrazovat, snižovat jejich pozornost nebo příliš zobecňovat sdělení. Vlastní personalizace se dostane hlouběji a přesněji. „Náš přístup je takový, že obchodník model nejdřív nabrífuje, nastaví si Duši e-shopu, stanoví pravidla pro psaní, vysvětlí platformě, jak jeho e-shop funguje, co je důležité a co nechce,“ vysvětluje Šulc. Pak už je možné používat řadu automatizovaných nástrojů, které tato pravidla dodržují a tím zachovají e-shopu osobitý styl.
Tento způsob managementu zároveň pomáhá předcházet nepřesnostem, kterých by se zcela neřízená AI mohla dopouštět. V instrukcích pro Duši e-shopu může správce například upřesnit, jaké formulace nebo obsahy AI používat nemá: „Nikdy neslibuj doručení do 24 hodin. Nepoužívej slovo ‚luxusní‘. Nezmiňuj slevy.“ A podobně.
Duši e-shopu si také správce e-shopu může nechat vyplnit automaticky. „Doporučil bych nechat si ji vygenerovat a potom ručně doladit,“ radí ze zkušenosti Šulc. Automatika odhadne dost, ale bude generičtější, protože pracuje jen s tím, co na e-shopu je, ne s tím, co má obchodník v hlavě a mimo platformu.
Z praxe mezi uživateli Shoptetu vyplývá, že ten, kdo funkci automatického vyplnění použije, si ve většině případů výsledek nechá a využije. Akceptace napříč funkcemi je podle Šulce kolem 80 až 90 procent, což také ukazuje, že umělá inteligence už dosahuje v práci s obsahem e-shopu velmi uspokojivých výsledků.
Kliknout, a je naskladněno
AI funkce, které se ve správě e-shopů aktuálně používají, především ulehčují a urychlují práci obchodníků. Shoptet průběžně vyhodnocuje, kolik e-shopů funkci používá a vrací se k ní, kolik výstupů si nechají a kolik času ušetří.
Prakticky se úspora času projeví například při naskladňování zboží. Umělá inteligence načte dodací listy nebo faktury, vybere z nich odpovídající položky a spáruje je s produkty v online katalogu. Obchodník jen před dokončením zkontroluje, že vše souhlasí, a potvrdí to jedním kliknutím.
Čínská tržiště přivedla do e-shopů i lidi, které online nákupy vůbec nezajímaly, říká šéf Shoptetu Jan Hospodka
Obsah dokáže umělá inteligence automaticky přizpůsobit i dalším formátům, například tak, aby odpovídal parametrům pro platformy Mall, Heureka a Alza. Pomůže také se správným vyplněním metatitulků a popisků pro optimalizaci SEO, což je první krok k budoucí optimalizaci pro AI agenty, takzvané GEO (Generative Engine Optimization).
Umělou inteligenci totiž nepoužívají jen obchodníci, ale stále více také samotní nakupující, i když zatím spíše k vyhledávání zboží. „Z dat víme, že 30–45 procent amerických spotřebitelů používá generativní AI na výzkum a srovnání produktů. Na druhou stranu nechat AI rozhodnout o nákupu zatím moc lidí ochotných není. I v USA bylo začátkem roku tohle jen asi 11 procent,“ říká Šulc s odkazem na průzkumy společností Bain Consumer Lab a Gartner.
Část nákupu se přesune do chatu s agentem
Dokončit celý nákup pomocí umělé inteligence není zatím v Evropské unii legislativně možné, do budoucna je ale potřeba počítat i s tímto způsobem nakupování. „S platbami bude mnohem větší problém z pohledu psychologie než z pohledu technologie. Málokdo je dnes ochotný předat agentovi rozhodnutí o výběru a platbě,“ cituje Šulc zmíněnou studii společnosti Gartner.
S platbami bude mnohem větší problém z pohledu psychologie než z pohledu technologie.
Dá se ale očekávat, že AI bude hrát větší roli v objevování, výběru a porovnávání produktů. Část nakupování se pravděpodobně přesune z prostředí e-shopu do konverzace s chatbotem a na to musí být obchodní platformy připravené. „Storefront zůstane důležitý, ale kus se z něj ukrojí. A když to e-shopy uchopí dobře, odemkne jim AI vyšší míru personalizace ve větším měřítku,“ odhaduje Šulc.
Shoptet se s těmito změnami snaží držet krok a nabízet odpovídající podporu i svým klientům, tedy majitelům e-shopů. „Soustředíme se na to, s čím e-shopaři bojují a kde AI pomůže, tedy zvýšení výkonu e-shopu a ulehčení každodenní agendy,“ dodává Šulc.
Dalšími kroky v rozvoji AI bude pro Shoptet zakládání e-shopu z promptu a také agentní nakupování, na kterém spolupracuje s portálem Seznam. „Zároveň pracujeme na vylepšení stávajících a na úplně nových funkcích v administraci, aby obchodníci mohli svoji práci dělat jednodušeji, rychleji a kvalitněji,“ uzavírá Šulc.
Text vznikl ve spolupráci se společností Shoptet.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit