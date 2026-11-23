Farmaceutický průmysl je tichý motor ekonomiky Česka. Tichý proto, že se o něm nemluví tak často a hlasitě jako třeba o automobilech nebo energetice, ale jeho výkon je významný.
Ve společnosti Deloitte pomocí statistických a ekonomických dat vypočítali, co farmaceutický byznys Česku přináší. „Došli jsme ke třem významným číslům: první je 73 miliard korun. Toto číslo popisuje produkci celého farmaceutického průmyslu v Česku za jeden rok. Ale protože farmacie má spoustu zaměstnanců a dodavatelů špičkových technologií, celá tato skupina navázaná na farmaceutický průmysl má ekonomický výstup 153 miliard korun,“ shrnul výsledky ekonomické studie Pavel Nevický, ředitel Deloitte v ČR, na konferenci Health Means Wealth: Zdraví jako základ prosperity Česka. V polovině listopadu ji pořádala Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). Nevický dodal, že farmaceutický průmysl v Česku zaměstnává přes 13 tisíc zaměstnanců a navázaný byznys celkově až 40 tisíc lidí.
Veřejným rozpočtům odvádí farmaceutické firmy ve formě daní a sociálního a zdravotního pojištění zhruba 25 miliard korun ročně. „Tato čísla ukazují, že farmaceutický průmysl má pozitivní vliv na českou ekonomiku,“ shrnul Nevický. Přidaná hodnota na jednoho zaměstnance v tomto sektoru je 2,2 milionu korun, což je opět velmi vysoké číslo. „Když dlouhodobě diskutujeme o tom, jak se má měnit česká ekonomika a že by Česko mělo konkurovat spíše znalostmi, a nikoli výrobou či nízkou cenou, farmaceutický průmysl je krásný příklad, co už dnes v tomto smyslu funguje,“ shrnul Nevický.
Je to jeden z mnoha důvodů, proč je třeba nedívat se na zdravotní péči a inovace jako na náklad, ale jako na investici, kterou je třeba dlouhodobě rozvíjet. Na této myšlence se shodli všichni účastníci konference, na které vystoupily dvě desítky spíkrů z řad špiček českého i zahraničního zdravotnického sektoru.
Česko čeká nejrychlejší stárnutí v historii
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch připomenul, že Česko v příštích deseti až patnácti letech čeká nejrychlejší stárnutí v historii. „Nikdo, kdo jsme tady v sále, jsme nikdy nic takového nezažili. A zároveň čelíme nejnižší porodnosti od doby Marie Terezie. To jsou faktory, které budou ovlivňovat stav společnosti v následujícím, již poměrně krátkém časové horizontu, stejně jako s tím související růst počtu pacientů,“ řekl Vojtěch.
Ministr vidí dvě řešení, jak tento nepříliš optimistický scénář zvládnout. „Za prvé je to prevence, za druhé investice do inovací. Inovace myslím nejen v podobě nových léčebných přípravků, ale také jako technologie a použití umělé inteligence. AI dnes prostupuje do vývoje léků a její využívání bychom měli usnadnit,“ je přesvědčen Adam Vojtěch. Naprosto zásadní je podle něj lepší práce s daty a umožnit využití těchto dat i výrobcům léčivých přípravků.
Evropa tímto směrem jde. Již platí nařízení o jednotném evropském datovém prostoru pro zdravotní data, což Česko začíná implementovat. „Systém už počítá s možností sekundárního využití těchto dat pro výzkum i pro výrobce léků. Je důležité, aby Evropa měla vlastní data, se kterými budeme pracovat, a abychom nebyli odkázáni na data z USA nebo Číny,“ připomněl Vojtěch.
Účastníci konference na tomto poli uznali pokrok, totiž že v Česku se již podařilo propojit zdravotnická a sociální data dohromady. Údaje slouží k předpovídání potřeb těchto dvou resortů. „Tato data jsou velmi důležitá, aby nám predikovala kapacity zdravotnických zařízení a potřeb, které se objeví v budoucnosti,“ řekl na konferenci Aleš Juchelka, ministr práce a sociálních věcí.
Adam Vojtěch zdůraznil, že Evropa musí vyvinout úsilí, aby se v ní provádělo více klinických studií, protože z účasti na nich benefitují jak pacienti, tak zdravotnický a sociální systém. „Počty nových klinických studií v Evropě jsou bohužel klesající. Proto se u nás snažíme vytvořit prostředí, které bude realizaci klinických studií inovativním firmám ulehčovat. Nedávno jsme poprvé v historii dokončili novou strategii na podporu klinických studií, kterou teď chceme dostat do praxe,“ prozradil Vojtěch.
Čína v inovacích předhání Evropu
Na konferenci AIFP vystoupil i Stefan Oelrich, člen představenstva společnosti Bayer AG a prezident divize Pharmaceutical, který zároveň působí jako prezident Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací. Řekl, že medicínské inovace na tom nikdy nebyly lépe než nyní. Ještě několik let zpátky diagnóza rakoviny znamenala rozsudek smrti, dnes je situace onkologických pacientů mnohem nadějnější.
Ovšem i on poukázal na nebezpečí, aby Evropa v inovacích nezaspala. „Vzpomínám si, že ještě před deseti lety, když jsme cestovali do Číny nebo o ní mluvili, to byla hlavně výrobna. Dnes se stává jedním z nejvýznamnějších světových představitelů inovací. Čína stojí za více než 40 procenty nových molekul (základní chemická nebo biologická struktura nové léčivé látky – pozn. red.), tento podíl zdvojnásobila před deseti lety a počet klinických studií prováděných v Číně stoupl z osmi na 29 procent. Pro Evropu je tohle určitě budíček,“ konstatoval Oelrich.
Dodal, že když se inovativní společnosti rozhodují, kde vyvíjet a testovat nové léky, zajímá je celý ekosystém inovací v dané zemi, nikoli pouze jednotlivosti. I proto by Evropa měla nejen přitáhnout investice, ale také zrychlit administrativní procesy, aby se inovace co nejrychleji přenesly na trh a k pacientům. „Není důvod, aby se evropští pacienti nedostali k novému léku první den poté, co jej EMA (Evropská léková agentura – pozn. red.) schválí jako účinný a bezpečný. Není důvod, aby čekali roky,“ vybídl Oelrich.
Více návštěv lékaře v raném věku
Podle Davida Koláře, výkonného ředitele AIFP, je český zdravotní systém, pokud porovnáme jeho výkon a náklady, jeden z nejlepších v Evropě. Na druhou stranu mají Češi tendenci hasit až problémy, které hoří, a nikoli ty, které začínají pomalu doutnat. „Takže i náš kvalitní systém, postavený na dobrých principech a základech, musíme neustále vyvíjet. Co se týče atraktivity Evropy, je pravda, že nám ujíždí vlak, ale pořád máme velmi silný tradiční výzkum, kvalitní odborníky, skvělá výzkumná centra a pořád je tu silný mindset, že zdravotnickým inovacím se zde dařilo a mělo by se dařit i nadále. Jednoduše si nemůžeme dovolit, aby tady biotechnologický průmysl nebyl,“ shrnul Kolář.
Významnou součástí konference se stala také otázka, jaký dopad mají zdravotnické inovace na společnost jako takovou. Vystoupily zástupkyně pacientských organizací, viceprezident Hospodářské komory ČR Tomáš Prouza, Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, Petr Bartoň, hlavní ekonom investiční skupiny Natland Group také Petra Noreback, státní tajemnice u švédského ministra sociálních věcí a veřejného zdraví. Ta přiblížila, jaké benefity Švédsku přináší užší propojení zdravotního a sociálního sektoru. „Česko a Švédsko se potýkají s velmi podobnými problémy,“ řekla Petra Noreback.
Ve Švédsku směřují finance na prevenci a na primární zdravotnickou péči. Odstartovali několik pilotních projektů, na kterých se společnými rozpočty podílejí obce, státní agentury a kraje. Společně koordinují práci s pacienty. Stejný druh podpory nyní zaměřili i na děti a pacienty s více onemocněními. „Pro děti máme nový národní zdravotní program, který zahrnuje například více návštěv lékaře v raném věku, a stejnou metodu více návštěv se snažíme zavádět i u věkových skupin nad dvacet let, abychom docílili včasného podchycení případné nemoci,“ popsala Noreback.
Ve Švédsku se nyní více zaměřují i na pacienty s duševním onemocněním. Právě u této skupiny se totiž stává, že lidé propadají mezi kompetencemi různých institucí. „A jak víte, když za něco odpovídají všichni, někdy za to ve skutečnosti neodpovídá nikdo. Proto teď kolem těchto pacientů vytváříme týmy a začínáme pracovat novým způsobem. Jde o preventivní opatření,“ popsala Noreback.
Švédský model bude testovat i Česko
Další věcí, o kterou se ve Švédsku snaží, je lepší koordinace, která do značné míry souvisí se sdílením dat. „Je to obtížné, ale pomalu se posouváme kupředu. Myslím, že nás k tomu také podněcuje Evropská unie prostřednictvím EHDS (Evropský prostor pro zdravotní data – pozn. red.). To nás přiměje k užší spolupráci a ke sdílení dat mezi různými poskytovateli péče, což je velmi prospěšné,“ je přesvědčená Noreback.
Souhlasně na ni reagoval ministr práce a sociální věcí Aleš Juchelka, který se účastnil jednoho z panelů konference. Je velkým příznivcem propojování zdravotnického a sociálního sektoru. Na půdě ministerstva nyní vzniká zákon o sociálních službách a na tuto spolupráci Juchelka vyčlenil celou skupinu lidí. „Vytvořili jsme osm pracovních podskupin a jednu velkou, která by už na jaře příštího roku měla přijít s novými řešeními. A budeme určitě zkoušet i tento švédský model,“ ujistil.
Text vznikl ve spolupráci s AIFP.
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